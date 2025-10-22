Среда, 22 октября, 2025
Кровь, огонь и голод: что предрекла Ванга России в 2026-м

Валерия Мединская
предсказательница Ванга
Фото: Скриншот Youtube

Слепая болгарская провидица Ванга предрекла развал Советского Союза, трагедию 11 сентября и разрушительное цунами в Азии. Её прогнозы сбываются с пугающей регулярностью. Отдельные предсказания касаются 2026 года. Они не могут не вызывать тревогу. Что же углядела ясновидящая в ближайшем будущем? И какое место в грядущих событиях она определяла России?

Ванга: ослепла, чтобы видеть больше

Вангелия Гуштерова появилась на свет в 1911 году в нуждающейся крестьянской семье. Девочка лишилась матери, когда ей едва исполнилось три года. Отца забрали на фронт Первой мировой — долгие годы его считали погибшим. К счастью, он остался жив. Мужчина преуспел в фермерском деле и получил заветный достаток. Благодаря достатку односельчане дали ему прозвище «чорбаджи» — зажиточный человек. Однако благополучие оказалось недолгим.

Отца Вангелии арестовали власти, конфисковав всё его имущество. Семья погрузилась в нищету. Теперь главе семейства пришлось наниматься на тяжёлые работы, чтобы прокормить детей.

Вскоре стали происходить загадочные события. Одиннадцатилетняя Вангелия придумала необычную игру: она завязывала глаза и отыскивала спрятанные предметы. Отец строго запрещал эти занятия. Но дочь втайне продолжала свои «упражнения» — словно бы заранее готовилась к чему-то. Спустя год с ней случилось несчастье: во время прогулки с сёстрами Вангу подхватил смерч. Вихрь отнёс её на два километра от дома. Когда девочку обнаружили под вечер, она была засыпана землёй и ветками. Глаза оказались заполнены песком.

Отец истратил все сбережения на лечение — в Скопье и Белграде были проведены операции. Но улучшения почти не наступило. Какое-то время девочка ещё различала свет. А затем наступила полная тьма. В пятнадцать лет её определили в специализированный интернат для незрячих в Земуне.Там Вангелия изучила нотную грамоту, овладела шрифтом Брайля. Но главное — она встретила юношу из состоятельной семьи. Он сделал ей предложение. Тем не менее отец Ванги воспротивился этому браку и велел дочери вернуться домой для помощи по хозяйству.

Вскоре слепая девушка осознала, что воспринимает мир иначе. Сначала это были вещие сны и способность находить пропажи. Затем она начала предсказывать судьбы окружающих. Многое из того, что она видела, впоследствии сбывалось. Кто мог тогда предположить, во что превратится удивительный дар Ванги…

Предсказала развал СССР и другие фатальные события

Провидица говорила о технологическом скачке, ожидающем человечество. К середине 2020-х годов, согласно её словам, исследователям удастся «обуздать невидимые энергии» и совершить открытия, способные перевернуть медицину и средства связи.

Что именно она имела в виду, неизвестно. Существуют предположения, что речь шла о достижениях в квантовых технологиях, генной модификации или разработке искусственного разума, наделённого способностью к автономному мышлению.

Правда, Ванга предостерегала: новые вершины принесут не только прогресс, но и серьёзные угрозы. Какие конкретно — она не уточняла и не описывала.

Прогноз Ванги на 2026 год

Ясновидящая не раз говорила: человечество собственноручно губит планету. К 2026 году, по её мнению, это приведёт к тяжёлым последствиям. Изменение климата, исчерпание природных богатств, катастрофические стихийные бедствия — всё это ожидает мир в будущем, утверждала прорицательница.

Особенно тревожно звучат её слова о том, что Земля станет содрогаться чаще, а вода поглотит множество прибрежных территорий. Последователи великой провидицы расценивают это как предупреждение о возрастающей сейсмической активности, извержениях вулканов и экстремальных погодных явлениях.

Геополитическая обстановка, согласно Ванге, будет оставаться напряжённой. В 2026 году возможно резкое обострение противоречий между крупнейшими мировыми державами.

Провидица предсказывала рост нестабильности на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной и Южной Азии. Именно эти регионы, по её мнению, станут очагами потенциальной эскалации международного конфликта. Но особую роль Ванга отводила России. Она пророчила нашей стране как непростые испытания, так и грядущее возрождение. Согласно её видениям, государство может столкнуться с экономическими проблемами. Их причины будут иметь как внутренний, так и внешний характер. Не исключены и преобразования в политическом устройстве. Однако ключевым станет укрепление влияния России в мировых делах. Ванга видела, как возрастает вес державы в международной политике.

