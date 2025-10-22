Среда, 22 октября, 2025
Власть и политика

Юлии Шваковой присвоено звание заслуженного экономиста России

Анастасия Мериакри

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил Юлии Шваковой, заместителю председателя правительства Рязанской области, звание заслуженного экономиста Российской Федерации.

Данный указ размещён на портале официального опубликования правовых актов.

Это почетное звание присуждено Юле Шваковой за её выдающиеся достижения в сфере экономики и финансов, а также за многолетнюю и добросовестную трудовую деятельность.

Следует отметить, что Юлия Швакова занимает должность заместителя председателя правительства Рязанской области с августа 2022 года. Она обладает ученой степенью кандидата социологических наук и чином действительного государственного советника Российской Федерации III класса.

