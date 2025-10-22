В Кемерово голый мужчина укусил сотрудника ДПС на трассе

Обнаженный мужчина напал на сотрудника ДПС и укусил его при задержании в Кемерово, пишет телеграм-канал «Банки, деньги, два офшора».
По словам очедицев, сначала местный житель бегал в одних трусах по лесу, затем попытался шортами остановить машину на трассе. Он просил водителей вызвать ему скорую или подвезти до больницы.
В итоге проезжавший мимо автомобилист взял его с собой, но пассажир выпрыгнул из салона на ходу, вскоре его задержали сотрудники ДПС. Одного из них и укусил пешеход.
Скорая помощь доставила злоумышленника в отделение токсикологии, где у него нашли наркотики в крови. Суд отправил его на лечение в Кузбасский клинический наркологический диспансер.