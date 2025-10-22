Более 1550 пожаров сухой травы ликвидировали в пожароопасный сезон 2025 года в Рязанской области

В Рязанской области состоялась торжественная церемония награждения сотрудников регионального управления МЧС, областной противопожарно-спасательной службы и ГАУ РО «Пожлес» по итогам пожароопасного сезона, который официально завершился 15 октября. От имени Губернатора Павла Малкова за добросовестную работу их поблагодарил заместитель Председателя Правительства региона Рустам Халиков.

Обращаясь к участникам церемонии, зампред областного Правительства Рустам Халиков отметил самоотверженность сотрудников противопожарных служб, их сплоченность, а также высокий уровень профессионализма.

«Искренне благодарю за преданность профессии, за то, что из года в год вы продолжаете заниматься своим делом, важность которого трудно переоценить», – подчеркнул он.

За значительный вклад в решение вопросов по обеспечению пожарной безопасности на территории Рязанской области Рустам Халиков вручил почетные знаки и благодарности Губернатора, а также свидетельства о присвоении звания «Почетный пожарный Рязанской области». Наград удостоены представители Главного управления МЧС России по Рязанской области, Государственного автономного учреждения региона «Пожлес», Рязанской областной противопожарно-спасательной службы: инструкторы, респираторщики, работники пожарно-спасательных частей, начальники караулов, пожарные, водители.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области Николай Петренко представил доклад об итогах пожароопасного сезона 2025 года. Он отметил, что с начала сезона общими усилиями было ликвидировано более 1550 пожаров сухой травянистой растительности на общей площади порядка 3 500 га. В лесах региона было потушено 34 возгорания на площади более 133 га, все природные пожары были ликвидированы в первые сутки.