Учёный из Рязани дал прогноз погоды до конца октября

Руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина Сергей Тобратов рассказал, какую погоду ждать рязанцам до конца октября и когда придет существенное похолодание.

Середина текущей недели ознаменуется постепенным отмиранием над Рязанской областью балтийского по происхождению циклона, который в прошлую пятницу, 17 октября, зародился над акваторией Южной Балтики и в ночь на понедельник достиг нашего региона, обеспечив пасмурную дождливую погоду. Отмечается, что холода, связанные с его центральной и западной частями, прошли стороной от нас, хотя Смоленск, Брянск и Черноземье накрыло заморозками и местами даже мокрым снегом.

Рязанская область оказалась на пути более теплого воздушного потока, поступающего в циклонический вихрь не со стороны Арктики, а из пока еще теплой Центральной Евразии.

Будет везти рязанцам и в предстоящую неделю, хотя временами не исключены и заморозки, особенно в четверг, 23 октября, и осенние обложные дожди, которые наиболее вероятны в ночь на воскресенье, 26 октября.

В целом температурный фон будет на 2-4 градуса выше климатической нормы для конца октября благодаря преобладанию южных ветров и преобладанием циклонической погоды с повышенной облачностью, что снижает ночное выхолаживание.

Вплоть до пятницы, 24 октября, ожидается относительно более прохладная погода с преобладанием северных и северо-западных ветров, связанная с отмирающим циклоном, центр которого будет располагаться между Воронежем и Саратовом. Давление будет расти, а облачность – уменьшаться, снизится вероятность осадков, но при этом в отдельных районах увеличится вероятность слабых, до -1 градуса, ночных заморозков под участками ясного неба. В Рязани вероятность заморозков будет, впрочем, минимальна из-за более теплого городского климата.

В пятницу, 24 октября, ветер сменится на южный и юго-восточный, дневные температуры возрастут до +9 — +12 под влиянием потока тепла из Нижнего Поволжья, который совместными усилиями разгонят южно-уральский антициклон и скандинавский циклон.

Вечером в субботу, 25 октября, до нас дойдет довольно активная ветвь теплого циклонического фронта, небо затянет облаками и начнется длительный осенний дождь до середины дня воскресенья. Но дневной температурный фон при этом существенно не снизится, а ночные температуры из-за облачной погоды возрастут до +7.

В воскресенье, 26 октября, осадки постепенно прекратятся, но относительно теплая для октября погода продолжится.

На следующей неделе мы по-прежнему будем находиться на теплой периферии скандинавских циклонов, что определит сохранение положительной температурной аномалии при в целом умеренных осадках и облачной с прояснениями погоде. В последнюю неделю октября будет наблюдаться следующий температурный фон: днем +7…+10, ночью +2…+4, среднесуточные температуры +5…+6, что примерно на 3 градуса выше климата.

Существенное похолодание, по предварительным расчетам Сергея Тобратова, ожидается ближе к середине 1-й декады ноября.