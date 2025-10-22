Среда, 22 октября, 2025
4.2 C
Рязань
Погода

Учёный из Рязани дал прогноз погоды до конца октября

Анастасия Мериакри
Фото: Image by freepik

Руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина Сергей Тобратов рассказал, какую погоду ждать рязанцам до конца октября и когда придет существенное похолодание.

Середина текущей недели ознаменуется постепенным отмиранием над Рязанской областью балтийского по происхождению циклона, который в прошлую пятницу, 17 октября, зародился над акваторией Южной Балтики и в ночь на понедельник достиг нашего региона, обеспечив пасмурную дождливую погоду. Отмечается, что холода, связанные с его центральной и западной частями, прошли стороной от нас, хотя Смоленск, Брянск и Черноземье накрыло заморозками и местами даже мокрым снегом.

Рязанская область оказалась на пути более теплого воздушного потока, поступающего в циклонический вихрь не со стороны Арктики, а из пока еще теплой Центральной Евразии.

Будет везти рязанцам и в предстоящую неделю, хотя временами не исключены и заморозки, особенно в четверг, 23 октября, и осенние обложные дожди, которые наиболее вероятны в ночь на воскресенье, 26 октября.

В целом температурный фон будет на 2-4 градуса выше климатической нормы для конца октября благодаря преобладанию южных ветров и преобладанием циклонической погоды с повышенной облачностью, что снижает ночное выхолаживание.

Вплоть до пятницы, 24 октября, ожидается относительно более прохладная погода с преобладанием северных и северо-западных ветров, связанная с отмирающим циклоном, центр которого будет располагаться между Воронежем и Саратовом. Давление будет расти, а облачность – уменьшаться, снизится вероятность осадков, но при этом в отдельных районах увеличится вероятность слабых, до -1 градуса, ночных заморозков под участками ясного неба. В Рязани вероятность заморозков будет, впрочем, минимальна из-за более теплого городского климата.

В пятницу, 24 октября, ветер сменится на южный и юго-восточный, дневные температуры возрастут до +9 — +12 под влиянием потока тепла из Нижнего Поволжья, который совместными усилиями разгонят южно-уральский антициклон и скандинавский циклон.

Вечером в субботу, 25 октября, до нас дойдет довольно активная ветвь теплого циклонического фронта, небо затянет облаками и начнется длительный осенний дождь до середины дня воскресенья. Но дневной температурный фон при этом существенно не снизится, а ночные температуры из-за облачной погоды возрастут до +7.

В воскресенье, 26 октября, осадки постепенно прекратятся, но относительно теплая для октября погода продолжится.

На следующей неделе мы по-прежнему будем находиться на теплой периферии скандинавских циклонов, что определит сохранение положительной температурной аномалии при в целом умеренных осадках и облачной с прояснениями погоде. В последнюю неделю октября будет наблюдаться следующий температурный фон: днем +7…+10, ночью +2…+4, среднесуточные температуры +5…+6, что примерно на 3 градуса выше климата.

Существенное похолодание, по предварительным расчетам Сергея Тобратова, ожидается ближе к середине 1-й декады ноября.

Самые читаемые материалы

Общество

Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Автовладельцам стоит внимательно присмотреться к этому признаку.
Общество

В Рязани «Лента Эконом» откроется на месте гипермаркета «Маяк»

В Борках «Лента» до конца месяца распродаёт товары и закрывается.
Общество

Повар-кондитер из Рязанской области удивила Ивлева и Агзамова в шоу «Битва шефов»

Алёна Михайлова 32 лет представила на суд Рената Агзамова и Константина Ивлева курник с тремя видами начинок.
Интересное

Вольф Мессинг предсказывал СВО и её финал — всё драматичное завершится скоро

В своих пророчествах медиум много говорил про 2025 год как про отправную точку.
Новости России

Тело российской туристки найдено на полу номера в отеле Аланьи

Местная полиция проводит проверку и пытается установить причины и обстоятельства смерти российской гражданки.

Последние новости

Москвич угрожал убить соседей лопатой в селе в Рязанской области

Участковые уполномоченные полиции прибыли на место происшествия и выяснили, что нарушителем спокойствия оказался 50-летний москвич.

Татьяна Панфилова провела выездное совещание с жителями Рязани

Жители дома №13 по улице Пушкина пожаловались на перекрытый проезд по улице из-за ремонта теплотрассы.

Жители семи улиц Рязани останутся без воды 23 октября

В связи с ремонтными работами на водопроводе c 09:30 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды

В Кемерово голый мужчина укусил сотрудника ДПС на трассе

Обнаженный мужчина напал на сотрудника ДПС и укусил его...

Спасатели освободили семилетнего мальчика, запертого в квартире в Рязани

20 октября поступило обращение от волонтеров с просьбой вскрыть дверь в одной из квартир города.

Рязанцев приглашают на концерт в Храм Покрова Пресвятой Богородицы

В программе – классические, народные и авторские музыкальные произведения, песни на стихи Сергея Есенина.

Риелторы предупредили об опасности «пенсионерской схемы» покупки жилья

Желающих приобрести жилплощадь у пенсионеров предупредили о возможных негативных...

Военкор Коц рассказал о провокации с детским садом в Харькове

Украинские власти устроили гнилую провокацию с якобы попаданием дронов...

Более 1550 пожаров сухой травы ликвидировали в пожароопасный сезон 2025 года в Рязанской области

В Рязанской области состоялась торжественная церемония награждения сотрудников регионального управления МЧС

В ЦПКиО появится новое игровое пространство для детей

Подписи под документом поставили представители администрации г. Рязани, Благотворительного фонда Сергея Колесникова, подрядной организации.

В Рязани 130 человек погасили долги на сумму 73,8 млн рублей

22 октября прошло очередное заседание межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических лиц по платежам, поступающим в доход бюджета города.

Т2 запускает новый бренд SafeWall — систему киберзащиты абонентов

SafeWall — это платформа кибербезопасности, которая уже интегрирована в цифровые сервисы T2 и помогает защитить абонентов оператора от мошенников, спама, скрытых подписок и других киберугроз.

Безопасное путешествие начинается с туристической страховки

Подробно о том, как выбрать туристическую страховку и зачем она необходима для поездок за границу.

Более 350 вакансий предложили рязанцам на ярмарке вакансий

Заработная плата составляет в среднем 50 000 рублей.

Хвойные растения в Рязани готовят к зиме

В Верхнем парке, Кремлёвском сквере и на площади Ленина проводится осенняя подкормка хвойных деревьев минеральными удобрениями.