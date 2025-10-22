Более 350 вакансий предложили рязанцам на ярмарке вакансий

В Рязанском центре занятости населения прошла общегородская ярмарка вакансий. Она проводилась в соответствии с задачами национального проекта «Кадры».

На ярмарке свои вакансии представили ведущие предприятия и учреждения, среди которых – завод «Красное знамя», Рязанский областной клинический онкологический диспансер, АО «Рязаньгоргаз» и Московская механизированная дистанция ПРР коммерческих операций (РЖД).

В общей сложности соискателям было предложено более 350 вакансий. Требовались специалисты по закупкам, инженеры, экономисты, монтажники, юрисконсульты, грузчики, операторы, техники, штамповщики, слесари, дворники, уборщики и другие специальности. Заработная плата составляет в среднем 50 000 рублей.

Работодатели рассказали посетителям ярмарки о вакансиях, своих предприятиях, режиме работы, заработной плате и социальных гарантиях. Ответили на интересующие вопросы. Специалисты регионального Центра занятости проинформировали о мерах государственной поддержки и сервисах для самозанятости и предпринимательства, возможностях повышения квалификации или получения новой специальности, востребованной на рынке труда в рамках нацпроекта «Кадры».

В работе также участвовали юристы и психологи Центра занятости. Ярмарку посетили более 50 человек.

Подробную информацию о трудоустройстве можно получить в Центре занятости Рязанской области, номер телефона: +7 (4912) 26-60-26.