Среда, 22 октября, 2025
4.2 C
Рязань
Власть и политика

Виталия Артемова отстранили от должности секретаря местного отделения партии «Единая Россия»

Анастасия Мериакри
Виталий Артёмов, фото администрации Рязани

Президиум регионального отделения партии «Единая Россия» временно отстранил главу администрации Рязани Виталия Артемова от должности секретаря местного отделения и членства в Президиуме. Решение было принято на заседании Президиума Регионального политического совета партии 22 октября.

Причиной для отстранения стали многочисленные жалобы жителей Рязани, критика работы жилищно-коммунального и дорожного хозяйств, неэффективное управление муниципальными предприятиями и другие проблемы города.

В соответствии с уставом партии «Единая Россия», Президиум регионального политического совета расценил эти действия как наносящие вред политическим интересам партии. В результате было принято решение временно отстранить Виталия Артемова от должности секретаря местного отделения партии в Рязани и лишить его членства в Президиуме.

Самые читаемые материалы

Общество

Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Автовладельцам стоит внимательно присмотреться к этому признаку.
Общество

В Рязани «Лента Эконом» откроется на месте гипермаркета «Маяк»

В Борках «Лента» до конца месяца распродаёт товары и закрывается.
Общество

Повар-кондитер из Рязанской области удивила Ивлева и Агзамова в шоу «Битва шефов»

Алёна Михайлова 32 лет представила на суд Рената Агзамова и Константина Ивлева курник с тремя видами начинок.
Интересное

Вольф Мессинг предсказывал СВО и её финал — всё драматичное завершится скоро

В своих пророчествах медиум много говорил про 2025 год как про отправную точку.
Новости России

Тело российской туристки найдено на полу номера в отеле Аланьи

Местная полиция проводит проверку и пытается установить причины и обстоятельства смерти российской гражданки.

Последние новости

Москвич угрожал убить соседей лопатой в селе в Рязанской области

Участковые уполномоченные полиции прибыли на место происшествия и выяснили, что нарушителем спокойствия оказался 50-летний москвич.

Татьяна Панфилова провела выездное совещание с жителями Рязани

Жители дома №13 по улице Пушкина пожаловались на перекрытый проезд по улице из-за ремонта теплотрассы.

Учёный из Рязани дал прогноз погоды до конца октября

В целом температурный фон будет на 2-4 градуса выше климатической нормы для конца октября

Жители семи улиц Рязани останутся без воды 23 октября

В связи с ремонтными работами на водопроводе c 09:30 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды

В Кемерово голый мужчина укусил сотрудника ДПС на трассе

Обнаженный мужчина напал на сотрудника ДПС и укусил его...

Спасатели освободили семилетнего мальчика, запертого в квартире в Рязани

20 октября поступило обращение от волонтеров с просьбой вскрыть дверь в одной из квартир города.

Рязанцев приглашают на концерт в Храм Покрова Пресвятой Богородицы

В программе – классические, народные и авторские музыкальные произведения, песни на стихи Сергея Есенина.

Риелторы предупредили об опасности «пенсионерской схемы» покупки жилья

Желающих приобрести жилплощадь у пенсионеров предупредили о возможных негативных...

Военкор Коц рассказал о провокации с детским садом в Харькове

Украинские власти устроили гнилую провокацию с якобы попаданием дронов...

Более 1550 пожаров сухой травы ликвидировали в пожароопасный сезон 2025 года в Рязанской области

В Рязанской области состоялась торжественная церемония награждения сотрудников регионального управления МЧС

В ЦПКиО появится новое игровое пространство для детей

Подписи под документом поставили представители администрации г. Рязани, Благотворительного фонда Сергея Колесникова, подрядной организации.

В Рязани 130 человек погасили долги на сумму 73,8 млн рублей

22 октября прошло очередное заседание межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических лиц по платежам, поступающим в доход бюджета города.

Т2 запускает новый бренд SafeWall — систему киберзащиты абонентов

SafeWall — это платформа кибербезопасности, которая уже интегрирована в цифровые сервисы T2 и помогает защитить абонентов оператора от мошенников, спама, скрытых подписок и других киберугроз.

Безопасное путешествие начинается с туристической страховки

Подробно о том, как выбрать туристическую страховку и зачем она необходима для поездок за границу.

Более 350 вакансий предложили рязанцам на ярмарке вакансий

Заработная плата составляет в среднем 50 000 рублей.