Виталия Артемова отстранили от должности секретаря местного отделения партии «Единая Россия»

Президиум регионального отделения партии «Единая Россия» временно отстранил главу администрации Рязани Виталия Артемова от должности секретаря местного отделения и членства в Президиуме. Решение было принято на заседании Президиума Регионального политического совета партии 22 октября.

Причиной для отстранения стали многочисленные жалобы жителей Рязани, критика работы жилищно-коммунального и дорожного хозяйств, неэффективное управление муниципальными предприятиями и другие проблемы города.

В соответствии с уставом партии «Единая Россия», Президиум регионального политического совета расценил эти действия как наносящие вред политическим интересам партии. В результате было принято решение временно отстранить Виталия Артемова от должности секретаря местного отделения партии в Рязани и лишить его членства в Президиуме.