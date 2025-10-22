Среда, 22 октября, 2025
Происшествия

Потерпевший по делу экс-чиновника Артёма Никитина сообщил о поступающих в его адрес угрозах

Анастасия Мериакри
Артём Никитин

22 октября в Советском районном суде Рязани прошло заседание по вопросу продления меры пресечения для бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Артёма Никитина, которого обвиняют в получении взяток.

Следователь обратился к суду с просьбой рассмотреть дело без участия одного из потерпевших, который заявил, что близкие Никитина оказывают на него давление и препятствуют ведению бизнеса.

Следователь также попросил провести заседание в закрытом режиме. Адвокаты Никитина выступили против, так как ранее дело уже рассматривалось в открытом режиме в суде апелляционной инстанции.

Судья удовлетворил ходатайство следователя, обосновав это тем, что в ходе заседания могут быть оглашены сведения, составляющие тайну следствия.

Адвокаты Никитина представили суду положительную характеристику с последнего места его работы, которая была без возражений приобщена к материалам дела.

В результате суд постановил оставить бывшего чиновника под стражей до 26 января 2026 года.

По версии следствия, Никитин получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере более 17 млн рублей. В обмен он способствовал заключению договоров с подведомственными организациями, предоставляя предпринимателю информацию об условиях предстоящих закупок и оказывая иное содействие. Это давало возможность бизнесмену выигрывать аукционы без конкуренции.

Последние новости

Кровь, огонь и голод: что предрекла Ванга России в 2026-м

Согласно откровениям великой провидицы, нас ждёт удивительное время.

В Рязани автобусы маршрута № 58 малого класса заменят на средние

На данном маршруте будет увеличено число транспортных средств с 13 единиц малого класса и 7 единиц среднего класса.

Юлии Шваковой присвоено звание заслуженного экономиста России

Данный указ размещён на портале официального опубликования правовых актов.

В поселке Лесном в Шиловском районе открыли памятник погибшим при ЧС на пороховом заводе

Трагедия, унёсшая жизни семнадцати человек, произошла именно 22 октября 2021 года.

Микроавтобус и грузовик горели в Рязанской области

В Рязанском районе в 8:42 поступил сигнал о возгорании грузового автомобиля на автодороге М-5 «Урал»

Мэра Рязани Артёмова отстранили от должности секретаря отделения партии «Единая Россия»

Решение было принято на заседании Президиума Регионального политического совета партии 22 октября.

Москвич угрожал убить соседей лопатой в селе в Рязанской области

Участковые уполномоченные полиции прибыли на место происшествия и выяснили, что нарушителем спокойствия оказался 50-летний москвич.

Татьяна Панфилова провела выездное совещание с жителями Рязани

Жители дома №13 по улице Пушкина пожаловались на перекрытый проезд по улице из-за ремонта теплотрассы.

Учёный из Рязани дал прогноз погоды до конца октября

В целом температурный фон будет на 2-4 градуса выше климатической нормы для конца октября

Жители семи улиц Рязани останутся без воды 23 октября

В связи с ремонтными работами на водопроводе c 09:30 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды

В Кемерово голый мужчина укусил сотрудника ДПС на трассе

Обнаженный мужчина напал на сотрудника ДПС и укусил его...

Спасатели освободили семилетнего мальчика, запертого в квартире в Рязани

20 октября поступило обращение от волонтеров с просьбой вскрыть дверь в одной из квартир города.

Рязанцев приглашают на концерт в Храм Покрова Пресвятой Богородицы

В программе – классические, народные и авторские музыкальные произведения, песни на стихи Сергея Есенина.

Военкор Коц рассказал о провокации с детским садом в Харькове

Украинские власти устроили гнилую провокацию с якобы попаданием дронов...