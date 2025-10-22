Потерпевший по делу экс-чиновника Артёма Никитина сообщил о поступающих в его адрес угрозах

22 октября в Советском районном суде Рязани прошло заседание по вопросу продления меры пресечения для бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Артёма Никитина, которого обвиняют в получении взяток.

Следователь обратился к суду с просьбой рассмотреть дело без участия одного из потерпевших, который заявил, что близкие Никитина оказывают на него давление и препятствуют ведению бизнеса.

Следователь также попросил провести заседание в закрытом режиме. Адвокаты Никитина выступили против, так как ранее дело уже рассматривалось в открытом режиме в суде апелляционной инстанции.

Судья удовлетворил ходатайство следователя, обосновав это тем, что в ходе заседания могут быть оглашены сведения, составляющие тайну следствия.

Адвокаты Никитина представили суду положительную характеристику с последнего места его работы, которая была без возражений приобщена к материалам дела.

В результате суд постановил оставить бывшего чиновника под стражей до 26 января 2026 года.

По версии следствия, Никитин получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере более 17 млн рублей. В обмен он способствовал заключению договоров с подведомственными организациями, предоставляя предпринимателю информацию об условиях предстоящих закупок и оказывая иное содействие. Это давало возможность бизнесмену выигрывать аукционы без конкуренции.