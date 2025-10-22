Микроавтобус и грузовик горели в Рязанской области

21 октября в Рязанской области произошли два пожара. Горели грузовой автомобиль и микроавтобус. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

В Рязанском районе в 8:42 поступил сигнал о возгорании грузового автомобиля на автодороге М-5 «Урал». Огонь повредил электропроводку в кабине. На место происшествия прибыли 3 человека и 2 единицы техники для тушения.

В Путятинском районе на автозаправочной станции в 18:38 загорелся микроавтобус. Огонь охватил кабину и частично повредил груз. В ликвидации пожара участвовали 4 человека и 2 единицы техники. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра.