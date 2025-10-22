Музей-заповедник Сергея Есенина представил свою сувенирную коллекцию в Москве

Сувенирная коллекция, созданная к 130-летию Сергея Есенина музеем-заповедником в Константинове, заняла первое место в конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба музея.

22-23 октября в рамках Межрегионального форума «Вещь тебе» проходит мероприятие, посвящённое музейным сувенирам. В форуме участвуют победители в номинациях «Музеи» и «Креативные индустрии».

На форуме была организована выставка, где гости могли увидеть предметы сувенирной линейки, посвящённой 130-летию знаменитого поэта. Елена Бодня, сотрудник музея-заповедника и искусствовед, представила сувенирную коллекцию.

Организатором форума выступает Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля при поддержке Фонда Потанина.