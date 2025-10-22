В Рязани появится новый мурал, посвящённый проблеме исчезновения детей. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

На доме № 112 по улице Есенина в Рязани будет размещено художественное изображение «Помочь ей можешь только ты». Этот мурал изображает маленькую девочку на фоне оживлённой городской улицы. Идея для арт-объекта возникла после случая в Пензе, когда потерявшаяся трёхлетняя девочка прошла полтора километра по оживлённой улице, но никто не обратил на неё внимание.

Цель этого мурала — привлечь внимание к проблеме пропажи детей и напомнить о важности бдительности. Подобные художественные работы уже появились в различных городах.

Официальное открытие мурала состоится в субботу, 25 октября, в 12:00.

Автором мурала является Вячеслав Прошин, который также известен своими работами «Шурик и Лида» и «Циолковский и Попов». Эти произведения он создал совместно с Глебом Петраковым на зданиях РГУ и Радиоуниверситета.