Хвойные растения в Рязани готовят к зиме

Сотрудники МБУ «Управление по делам территории города Рязани» подготавливают хвойные деревья к зиме. Об этом информирует городская администрация.

В Верхнем парке, Кремлёвском сквере и на площади Ленина проводится осенняя подкормка хвойных деревьев минеральными удобрениями. Эти работы продолжатся во всех районах города с хвойными насаждениями.

Основная цель традиционной осенней подкормки — укрепление деревьев и подготовка их к зимнему периоду, а также насыщение почвы необходимыми питательными веществами.