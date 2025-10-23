Четверг, 23 октября, 2025
Эксперт оценил влияние санкций США против «Роснефти» и «Лукойла»

Алексей Самохин
Введение санкций против российских нефтяных компаний, объявленное президентом США Дональдом Трампом, не окажет серьёзного влияния на экономику России. По мнению экспертов, меры носят скорее политический характер и направлены на внутреннюю аудиторию США.

Введение санкций президентом США Дональдом Трампом против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» не окажет существенного влияния на экономику России. Об этом «Абзацу» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

Санкции не стали неожиданностью

Накануне Минфин США сообщил о введении ограничений против двух крупнейших российских нефтяных компаний и их дочерних структур. В соответствии с распоряжением, предприятия должны свернуть зарубежные операции до 22 ноября.

По словам Митраховича, решение американских властей не стало неожиданным, так как значительная часть дочерних предприятий «Роснефти» уже находилась под действующими санкциями Вашингтона.

«Дочерние структуры “Роснефти” и так находились в жёстком санкционном списке, а значит, уже не должны иметь отношений с американским бизнесом. Кардинальных изменений не произойдёт», — отметил эксперт.

Политический шаг, а не экономический удар

Митрахович подчеркнул, что действия Трампа направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию США. По его словам, новые санкции являются жестом в адрес западных политических оппонентов, требующих от Белого дома ужесточения курса в отношении Москвы.

Читайте также: Подоляка объяснил, что на самом деле стоит за заявлениями Трампа о России

«Это одолжение внутриполитическим противникам Трампа. Он показывает, что способен на жёсткие меры, но при этом не разрушает экономические связи полностью. Санкции не сделают невозможной встречу Путина и Трампа в будущем, это лишь продолжение американского давления в пользу оппонентов России на Западе», — пояснил эксперт.

Энергетические партнёры сохранят объёмы

Аналитик добавил, что для ключевых покупателей российского сырья — Турции, Индии и Китая — санкции не станут препятствием для сотрудничества. Эти страны продолжат закупки нефти, сохранив прежние объёмы поставок.

«Историй, при которых они прекратят закупки, не произойдёт. Меры обхода санкций уже найдены, а к процессу ужесточения стоит относиться философски», — сказал Митрахович.

Он уточнил, что возможное сокращение поставок может быть связано исключительно с сезонными факторами. Некоторые государства будут добиваться больших скидок, но даже это не приведёт к значительным потерям для российских компаний.

