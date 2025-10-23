Рязанцев попросили не пугаться громких звуков при ликвидации обломков подбитых беспилотников

В Рязанской области приступают к ликвидации обломков беспилотников, которые сбила сегодня ночью ПВО. Об этом жителей региона проинформировала опергруппа.

— Сегодня на территории региона будет проводиться работа по обезвреживанию и ликвидации обломков БПЛА. Просьба сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков, — говорится в сообщении.

Также опергруппа предупреждает, что ни в коем случае нельзя приближаться к обломкам БПЛА. Это может быть опасно.

Если вы обнаружили обломок беспилотника, отойдите минимум на 100 метров и сообщите о находке по номеру 112.

Напомним, сегодня над Рязанской области сбили 14 украинских дронов. На одном из предприятий случилось возгорание после падения обломков.

На данный момент в регионе действует очередная угроза налёта БПЛА. Будьте осторожны!