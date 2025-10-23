Из-за падения обломков БПЛА в Рязани произошёл пожар на предприятии

В ночь на 23 октября средствами ПВО над территорией Рязанской области уничтожено 14 беспилотников. Губернатор Павел Малков рассказал о последствиях налёта дронов.

— Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы, — заявил глава региона.

Павел Малков напомнил, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео с работой ПВО, а также мест происшествий.

Ранее Минобороны РФ сообщило подробности атаки беспилотников на регионы. Наибольшее количество дронов было уничтожено в небе над Белгородской (56), Брянской (22) и Воронежской (21) областями. Также перехваты осуществлялись в воздушном пространстве Ростовской области, Республики Крым и ряда других регионов Центральной России.