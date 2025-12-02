Врезавшемуся в столб пьяному водителю в Рязанском районе грозит до 12 лет колонии

Прокурор Рязанского района Александр Аллахвердов утвердил обвинительное заключение в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении смертельного («а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе следствия установлено, что в мае 2025 года вечером трое нетрезвых мужчин на автомобиле Mitsubishi Lancer ехали к одному из них домой. Водитель, превысив допустимую скорость, врезался сначала в столб линии электропередач, а затем в дерево. Один из пассажиров погиб, остальные получили травмы.

Если суд признает фигуранта дела виновным, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Рязанский районный суд.