Рязанцы могут получить субсидию на оплату услуг ЖКХ

Алексей Самохин
Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области рассказало, кто может получить субсидию на оплату ЖКУ и куда для этого нужно обратиться.⠀

Субсидию на оплату ЖКУ может получать семья или одиноко проживающий человек, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 18% от совокупного дохода.

Для оформления субсидии нужно подать заявление, это можно сделать:

– в МФЦ,

– в отделе соцзащиты,

– на Госуслугах.⠀

Если вам одобрят субсидию, то её назначат сразу на 6 месяцев. Выплата будет продлеваться автоматически каждые полгода.⠀

Большинство документов ведомство получит автоматически, но некоторые всё же придётся принести самостоятельно. Например, справку о размере стипендии, данные о доходе для самозанятых, справку о денежном довольствии военнослужащего.⠀

По всем вопросам звоните в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01.

