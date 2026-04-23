В четверг, 23 апреля, в Рязани запланировано временное отключение холодного водоснабжения на трёх улицах в центральной части города. Ограничения коснутся жилых домов, образовательных учреждений и административных зданий, сообщает пресс-служба МП «Водоканал города Рязани».
По информации ресурсоснабжающей организации, подача ресурса будет приостановлена в связи с проведением ремонтных работ на водопроводной сети. Воды не будет в период с 12:00 до 15:00.
Список адресов, попадающих под отключение:
Улица Николодворянская:
- дома №№ 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13/20, 17, 20;
- дом №18а (Представительский комплекс Правительства Рязанской области);
- дом №19/40 (МБОУ «Школа №7 — Русская классическая школа»);
- дом №22 (Представительский комплекс Правительства Рязанской области);
- дом №24 (Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького).
Переулок Войкова:
- дом №3.
Улица Полонского:
- дома №№ 2 корп. 1, 4, 4 корп. 1, 6, 12, 15, 17, 19;
- дома №№ 1 корп. 1, 1/54, 9, 19 корп. 1 (Объекты Представительского комплекса Правительства Рязанской области);
- дом №1/54 (Управление капитального строительства Рязанской области);
- дом №7 (Центр информационных технологий Рязанской области);
- дома №№ 13а, 13б (Рязанский областной врачебно-физкультурный диспансер).
Рязанцам лучше заранее запастись водой.