В КПРФ уточнили опасения Зюганова о риске повторения 1917 года

На сайте КПРФ внесли уточнения насчет резонансного выступления лидера партии Геннадия Зюганова о возможном повторении в России революционного сценария, обратили внимание «Ведомости».

Политик заявил 22 апреля, в день рождения Владимира Ленина, с трибуны Госдумы, что проблемы в экономике грозят последствиями. По данным газеты, фрагмент его выступления звучал так: «Если вы срочно не примете меры — финансово-экономические и другие, то по осени нас ждет то, что случилось в 1917».

Продолжение после рекламы

Однако позднее в стенограмму речи Зюганова внесли коррективы.

«Если не скорректируете принципиальным образом курс, то по осени нас может ждать то, что случилось в феврале 1917-го», — говорится в публикации.

Зюганов также утверждал, что власти не объяснили причины спада в финансовой и производственной сферах.

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко рассказал в беседе с «Ведомостями», что слова Зюганова неверно интерпретировали. По его мнению, СМИ часто искажают заявления политика ради хайпа.