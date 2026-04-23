В России за последний год зафиксирован 30-процентный рост заболеваемости среди потребителей электронных сигарет и вейпов. Врачи-пульмонологи отмечают, что основную группу риска составляют подростки и молодые люди в возрасте до 35 лет, у которых диагностируют тяжелые поражения легких — EVALI и облитерирующий бронхиолит. Об этом пишет SHOT.

По словам специалистов, развитие патологий напрямую связано с вдыханием химических веществ, содержащихся в курительных смесях. Наиболее опасным считается облитерирующий бронхиолит, известный как «попкорновая болезнь», который может приводить к необратимой дыхательной недостаточности.

Медики указывают на коварство заболевания: на ранних стадиях оно проявляется легким кашлем, который пациенты зачастую игнорируют. Со временем к нему добавляется одышка, а в ряде случаев — повышение температуры тела.

«За помощью к специалистам любители электронных сигарет нередко обращаются слишком поздно, когда симптомы начинают существенно влиять на качество жизни и нормальную жизнедеятельность», — сообщают эксперты.

В отличие от EVALI (легочное повреждение, ассоциированное с вейпингом), которое развивается стремительно и поддается лечению при своевременном вмешательстве, бронхиолит способен прогрессировать годами, постепенно разрушая легочную ткань.

Врачи связывают резкое увеличение числа выявленных случаев с двумя факторами. Во-первых, растет общее количество потребителей электронных «дуделок». Во-вторых, отечественная медицина стала эффективнее распознавать такие патологии.

Первые официально задокументированные случаи «попкорновой болезни» в России были зафиксированы в 2025 году у подростков из Томска. Одному из пациентов диагностировали EVALI, другому — токсическое воздействие компонентов курительных смесей на центральную нервную систему.