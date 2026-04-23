Энергетики «Рязаньэнерго» готовятся к работе в сложную погоду 23 апреля

По прогнозу Гидрометцентра, 23 апреля в Рязанской области ожидается ветер до 17 м/с. В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 103 бригады «Рязаньэнерго»: 328 энергетиков и 126 единиц спецтехники. На особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 45 резервных источника подачи электроэнергии суммарной мощностью около 1,46 МВт.