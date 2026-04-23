Фото: Рязаньэнерго
Общество

Энергетики «Рязаньэнерго» готовятся к работе в сложную погоду 23 апреля

Алексей Самохин
По прогнозу Гидрометцентра, 23 апреля в Рязанской области ожидается ветер до 17 м/с. В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. 

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 103 бригады «Рязаньэнерго»: 328 энергетиков и 126 единиц спецтехники. На особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 45 резервных источника подачи электроэнергии суммарной мощностью около 1,46 МВт.

Погода

Метеоролог рассказал, когда в Рязань вернётся весна

В Рязани выпало 25 см снега — апрель побил норму осадков в полтора раза. Синоптики уже знают, когда придёт тепло и почему бояться нечего.
Общество

Рязанский Водоканал опубликовал график отключения воды на 22 апреля

22 апреля в Рязани пройдут плановые отключения холодного водоснабжения (ХВС) в связи с ремонтными работами. Адреса назвали представители "Водоканала".
Новости России

«КП»: виновница ДТП с двумя погибшими в Москве скрутила номера

Москвичка, устроившая массовую смертельную аварию в центре Москвы, незадолго...
Акценты

Шансы найти семью Усольцевых ещё есть, готовится масштабная поисковая операция

Поиски семьи Усольцевых возобновили в Красноярском крае спустя несколько месяцев паузы. Спасатели уже выехали в район, но снег пока мешает работать. Родные и волонтеры не оставляют надежду найти пропавших.
Интересное

Гороскоп на 23 апреля: Звёзды советуют быть начеку и доверять интуиции

Четверг, 23 апреля, обещает быть днём контрастов. Для одних знаков зодиака Вселенная приготовила проверку на прочность и риск возникновения конфликтов, а для других — щедрые возможности и шанс на судьбоносные перемены. Кого ждёт проверка на прочность, а кому стоит ловить удачу за хвост? Узнайте, что говорят звёзды о вашем дне.

Темы

Происшествия

Рязанские полицейские задержали приезжих из Ростовской области с 5 кг «синтетики»

Следователь следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбудил в отношении злоумышленников уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, либо пожизненное. Подозреваемых взяли под стражу.
Новости России

Российский штурмовик в одиночку уничтожил три опорника ВСУ

При освобождении населённого пункта Гришино в Донецкой Народной Республике (ДНР) боец российской штурмовой группы в одиночку уничтожил три опорных пункта противника вместе с пехотой ВСУ. Об этом сообщает министерство обороны РФ.
Общество

В историческом центре Рязани ограничат размещение торговых павильонов

Администрация Рязани внесла изменения в порядок размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории города. Постановление №3674 от 21 апреля 2026 года уточняет правила установки киосков и палаток в границах исторического поселения.
Политика

Под Волчанском пропали без вести целые подразделения 57-й бригады ВСУ

В Волчанском районе Харьковской области зафиксировано массовое исчезновение военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Родственники бойцов не могут установить их местонахождение
Общество

SHOT: Число случаев «попкорновой болезни» в России выросло на 30%

В России за последний год зафиксирован 30-процентный рост заболеваемости среди потребителей электронных сигарет и вейпов. Врачи-пульмонологи отмечают, что основную группу риска составляют подростки и молодые люди в возрасте до 35 лет, у которых диагностируют тяжелые поражения легких — EVALI и облитерирующий бронхиолит.
Общество

В центре Рязани 23 апреля на три часа отключат холодную воду

В четверг, 23 апреля, в Рязани запланировано временное отключение холодного водоснабжения на трёх улицах в центральной части города. Ограничения коснутся жилых домов, образовательных учреждений и административных зданий, сообщает пресс-служба МП «Водоканал города Рязани».
Происшествия

Угроза атаки БПЛА отменена в Рязанской области

В утренней сводке Минобороны об уничтоженных над Россией вражеских дронах Рязань и Рязанская область не упоминаются. 
Происшествия

В Рязани полиция ищет водителя, ударившего пенсионера на дороге 

Напомним, об инциденте стало известно 22 апреля, когда видео с избиением мужчины появилось в соцсетях. Вчера же канал «Топор. Новости Рязани», ссылаясь на подписчиков, сообщил новые подробности. 

