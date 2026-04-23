В Волчанском районе Харьковской области зафиксировано массовое исчезновение военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Родственники бойцов не могут установить их местонахождение, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, речь идёт о пропаже целых подразделений соединения. Родственники украинских солдат пытаются найти информацию о судьбе своих близких, которые перестали выходить на связь в ходе боевых действий в этом районе.

Продолжение после рекламы

«Отчаявшиеся родственники солдат 57-й ОМПБр ищут целые подразделения мотопехотной бригады, пропавшие без вести в Волчанском районе», — цитирует ТАСС представителя силовых структур.

Волчанск — стратегически важный населённый пункт. До начала 2023 года его население составляло около 17 тысяч человек. Украинское командование превратило город в мощный укрепрайон, создав развитую сеть подземных коммуникаций и оборонительную линию вдоль реки Волчья. В качестве опорных пунктов подразделения ВСУ использовали территории крупных местных промышленных предприятий.

Напомним, активные боевые действия за Волчанск начались в мае 2024 года. О полном освобождении города бойцами группировки войск «Север» стало известно 1 декабря 2025 года. Массовые потери и дезорганизация подразделений ВСУ на этом направлении привели к тому, что статус многих военнослужащих до сих пор остаётся неопределённым.