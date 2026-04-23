В историческом центре Рязани ограничат размещение торговых павильонов

Администрация Рязани внесла изменения в порядок размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории города. Постановление №3674 от 21 апреля 2026 года уточняет правила установки киосков и палаток в границах исторического поселения.

Документ, подписанный и.о. главы администрации Дмитрием Лощининым, дополняет перечень требований к размещению торговых точек. Теперь установка НТО будет жестко регламентирована.

В список территорий, где действуют новые правила, вошли центральные площади и десятки улиц города. Среди них:

Площади: Ленина, Соборная, Мичурина, Свободы и Театральная;

Улицы: Почтовая, Соборная, Ленина, Мюнстерская, Полонского, Свободы, Семинарская, Маяковского, Введенская, Садовая и Щедрина;

Почтовая, Соборная, Ленина, Мюнстерская, Полонского, Свободы, Семинарская, Маяковского, Введенская, Садовая и Щедрина; Первомайский проспект, Малое и Окское шоссе.

Ограничения также коснулись Краснорядской, Новослободской, Николодворянской улиц, Кремлевского Вала и других участков в историческом ядре Рязани. Для ряда улиц, таких как Горького, Есенина, Урицкого и Радищева, указаны конкретные границы отрезков, попадающих под действие документа.

Решение принято в соответствии с региональным законодательством об охране объектов культурного наследия и постановлением правительства Рязанской области «О включении города Рязани в перечень исторических поселений».

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании «Рязанские ведомости».