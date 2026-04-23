Новости России

Появилась новая версия гибели туристов из Красноярска в Бурятии

Никита Рязанцев
Туристы из Красноярска могли погибнуть при восхождении к пику Мунку-Сардык в Бурятии из-за камнепада, рассказали «КП» очевидцы.

Как уточнили путешественники из других групп, в день трагедии в горах испортилась погода. Вероятно, красноярцы не смогли добраться до конечной точки и повернули назад. Они могли разделиться на две группы, одна из которых решила продолжить путь.

«По одной из версий, которую озвучивают очевидцы, компания попала под камнепад. Сначала пострадала одна из женщин. К ней на помощь бросились двое и тоже получили удары», — говорится в публикации.

Согласно другим данным, у туристов порвалась связка, они упали на камни, получили травмы, в затем замерзли насмерть. Обе эти версии требуют проверки.

Группа из 15 человек, приехавшая из Красноярска, вышла на маршрут к пику Мунку-Сардык 18 апреля и должна была вернуться в среду. Ночью во вторник несколько участников добрались до дороги и оставили записку в кафе о гибели троих, после чего вернулись к месту происшествия.

Владелец же кафе утром передал сообщение правоохранителям, после чего к туристам выдвинулся отряд спасателей.

Мунку-Сардык — гора в Бурятии, расположенная в Окинском районе на границе с Монголией. Ее высота составляет 3492 метра. Она уступает только Эльбрусу и Белухе.

