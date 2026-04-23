Российский штурмовик в одиночку уничтожил три опорника ВСУ

При освобождении населённого пункта Гришино в Донецкой Народной Республике (ДНР) боец российской штурмовой группы в одиночку уничтожил три опорных пункта противника вместе с пехотой ВСУ. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

По данным ведомства, военнослужащий действовал скрытно и решительно. Он сумел поочередно подобраться к каждому из трёх зданий, приспособленных украинскими боевиками под оборонительные позиции. Российский штурмовик забрасывал в окна сооружений взрывные устройства. В результате произошедших подрывов конструкции зданий обрушились.

Как уточнили в Минобороны, под завалами оказались погребены подвальные помещения, в которых укрывался личный состав противника. Весь гарнизон трёх опорных пунктов был ликвидирован.