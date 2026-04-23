Рязанские полицейские задержали приезжих из Ростовской области с 5 кг «синтетики»

Полицейские изъяли в Рязанской области у двоих злоумышленников около 5 килограммов синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков приехали в город Михайлов для оказания помощи коллегам в пресечении розничного сбыта наркотических средств. Передвигаясь по городу Михайлову, оперативники УНК заметили на улице мужчину. По его поведению полицейским показалось, что прохожий под действием наркотиков.
Сотрудники полиции остановили мужчину и заметили у него характерные признаки наркотического опьянения. При досмотре 48-летнего жителя Ростовской области оперативники в одежде обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Находку отправили на экспертизу в отдел полиции.
Полицейские выяснили, что мужчина с приятелем недавно приехал в город Михайлов на автомобиле. Приятеля – 47-летнего жителя Ростовской области нашли в гостинице. Рядом с ней был припаркован автомобиль, на котором приехали мужчины. В багажнике этой иномарки оперативники УНК обнаружили пять пластмассовых форм, которые после заполнения жидкостью, используют как утяжелители для штанг для занятия фитнесом или тяжелой атлетикой.
Обследовав эти формы, полицейские нашли в них порошкообразное вещество. Экспертиза установила, что в свертке из одежды и пяти формах для спортинвентаря содержится синтетическое наркотическое средство. Более 2,5 граммов в свертке и около 5 килограммов в 5 «блинах» для штанги.
Наркотики изъяли, злоумышленников задержали. Полицейские выясняют все звенья цепи незаконного распространения наркотиков.
По предварительной информации, приятели приехали из Ростовской области и забрали партию наркотиков из закладки в Московской области. По заданию кураторов они должны были перевезти наркотики в южные регионы. По пути мужчины остановились отдохнуть в городе Михайлове. Там один из курьеров привлек внимание оперативников УНК характерным для потребителя «синтетики» поведением.
Следователь следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбудил в отношении злоумышленников уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, либо пожизненное. Подозреваемых взяли под стражу.