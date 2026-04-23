Рязанские полицейские задержали приезжих из Ростовской области с 5 кг «синтетики»

Полицейские изъяли в Рязанской области у двоих злоумышленников около 5 килограммов синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков приехали в город Михайлов для оказания помощи коллегам в пресечении розничного сбыта наркотических средств. Передвигаясь по городу Михайлову, оперативники УНК заметили на улице мужчину. По его поведению полицейским показалось, что прохожий под действием наркотиков.

Продолжение после рекламы

Сотрудники полиции остановили мужчину и заметили у него характерные признаки наркотического опьянения. При досмотре 48-летнего жителя Ростовской области оперативники в одежде обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Находку отправили на экспертизу в отдел полиции.

Полицейские выяснили, что мужчина с приятелем недавно приехал в город Михайлов на автомобиле. Приятеля – 47-летнего жителя Ростовской области нашли в гостинице. Рядом с ней был припаркован автомобиль, на котором приехали мужчины. В багажнике этой иномарки оперативники УНК обнаружили пять пластмассовых форм, которые после заполнения жидкостью, используют как утяжелители для штанг для занятия фитнесом или тяжелой атлетикой.

Обследовав эти формы, полицейские нашли в них порошкообразное вещество. Экспертиза установила, что в свертке из одежды и пяти формах для спортинвентаря содержится синтетическое наркотическое средство. Более 2,5 граммов в свертке и около 5 килограммов в 5 «блинах» для штанги.

Наркотики изъяли, злоумышленников задержали. Полицейские выясняют все звенья цепи незаконного распространения наркотиков.

По предварительной информации, приятели приехали из Ростовской области и забрали партию наркотиков из закладки в Московской области. По заданию кураторов они должны были перевезти наркотики в южные регионы. По пути мужчины остановились отдохнуть в городе Михайлове. Там один из курьеров привлек внимание оперативников УНК характерным для потребителя «синтетики» поведением.

Следователь следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбудил в отношении злоумышленников уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, либо пожизненное. Подозреваемых взяли под стражу.