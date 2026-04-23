В Рязанской области официально стартовала международная акция «Георгиевская лента». Торжественные мероприятия, приуроченные к открытию проекта, прошли во всех муниципальных образованиях региона.

В областном центре массовая раздача символов воинской славы начнется со 2 мая. Волонтеры будут работать на улицах города в вечернее время — с 17:00 до 19:00.

Получить Георгиевскую ленту жители и гости Рязани смогут на шести основных локациях:

площадь Театральная;

площадь Ленина;

площадь Победы;

Сквер 60-летия Победы;

бульвар имени М. Д. Скобелева;

Гвардейский сквер.

Акция на этих площадках продлится до 8 мая включительно.

В день празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая, выдача лент будет организована в Соборном парке Рязанского кремля. Раздача пройдет в рамках проведения общегородских народных гуляний.

«Георгиевская лента является символом уважения к подвигу ветеранов и памяти о павших бойцах. Она олицетворяет мужество, стойкость и преемственность поколений», — говорится в пресс-релизе администрации Рязани.

Традиционно волонтеры не только передают ленты прохожим, но и напоминают о правилах их ношения: символ рекомендуется крепить на одежду с левой стороны, на уровне сердца.