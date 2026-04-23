С начала года Соцфонд проактивно оформил рязанским семьям 800 сертификатов на маткапитал

С начала года в Рязанской области региональным Отделением СФР было проактивно оформлено более 800 сертификатов на материнский капитал. Проактивное назначение означает, что родителям не нужно подавать заявки — информация поступает из ЗАГС, а данные о сертификате отправляются в личный кабинет на портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба отделения.

Для семей, в которых воспитываются приёмные дети, порядок остается заявительным, так как сведения об усыновлении приёмные родители должны предоставлять лично.

Сертификат можно использовать на:

— Улучшение жилищных условий (покупка/строительство жилья, погашение ипотечного кредита);

— Образование детей (университет, секции, автошкола, проживание в общежитии);

— Накопительную пенсию родителя;

— Социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.

Если остаток материнского капитала составляет менее 10 тысяч рублей, семья может получить эти средства в виде единовременной выплаты.

В связи с индексацией с 1 февраля 2026 года размер материнского капитала составляет:

— На первого ребёнка: 728 921,90 рублей;

— На второго, третьего и последующих детей: 963 243,17 рубля (при условии, что права на сертификат раньше не возникали; если возникали и использовались на первого ребёнка, полагается доплата — 234 321,27 рублей).

Заявления на распоряжение материнским капиталом можно подавать лично в клиентских службах Отделения СФР по Рязанской области, в МФЦ или через портал Госуслуг.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам единого контакт-центра Отделения СФР по Рязанской области по телефону 8-800-100-00-01.