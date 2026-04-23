Шесть туристов пропали в хабаровской тайге во время рыбалки

Шесть человек, включая двух 18-летних девушек, не вышли на связь после рыбалки в Хабаровском крае. Группа должна была вернуться в Хабаровск 21 апреля, сейчас местонахождение туристов неизвестно.

По информации SHOT, 19-летний Никита и его девушка Настя вместе с четырьмя друзьями 18 апреля отправились на рыбалку к посёлку Южный, расположенному в 200 километрах от Хабаровска. Населённый пункт находится в глубине тайги, в окружении многочисленных рек. На микроавтобусе группа двигалась вдоль реки Балаза в направлении реки Катэн. По пути туристы несколько раз останавливались для рыбалки. После этого связь с ними прервалась.

В последний раз Настя выходила на связь 19 апреля. В переписке с сестрой она сообщала, что с компанией всё в порядке, и предупреждала о возможных проблемах со связью во время поездки. Тогда же был зафиксирован последний сигнал с её телефона. В тот же день очевидцы видели группу в посёлке Южный. По словам местных жителей, туристы спрашивали дорогу к заброшенной деревне.

Рассматриваются несколько версий происшествия. Местные жители не исключают, что туристы могли утонуть, заблудиться в тайге или стать жертвами диких животных. В этих лесах обитают амурские тигры, бурые медведи и другие опасные звери.

Знакомые пропавших также предполагают, что группа могла оставить автомобиль и продолжить путь пешком в направлении Южного или других населённых пунктов, но потеряться в тайге.

К месту предполагаемого исчезновения выехали спасатели и сотрудники полиции. Ведутся поисковые работы.