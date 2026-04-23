Новости России

Шесть туристов пропали в хабаровской тайге во время рыбалки

Алексей Самохин
Шесть человек, включая двух 18-летних девушек, не вышли на связь после рыбалки в Хабаровском крае. Группа должна была вернуться в Хабаровск 21 апреля, сейчас местонахождение туристов неизвестно.

По информации SHOT, 19-летний Никита и его девушка Настя вместе с четырьмя друзьями 18 апреля отправились на рыбалку к посёлку Южный, расположенному в 200 километрах от Хабаровска. Населённый пункт находится в глубине тайги, в окружении многочисленных рек. На микроавтобусе группа двигалась вдоль реки Балаза в направлении реки Катэн. По пути туристы несколько раз останавливались для рыбалки. После этого связь с ними прервалась.

В последний раз Настя выходила на связь 19 апреля. В переписке с сестрой она сообщала, что с компанией всё в порядке, и предупреждала о возможных проблемах со связью во время поездки. Тогда же был зафиксирован последний сигнал с её телефона. В тот же день очевидцы видели группу в посёлке Южный. По словам местных жителей, туристы спрашивали дорогу к заброшенной деревне.

Рассматриваются несколько версий происшествия. Местные жители не исключают, что туристы могли утонуть, заблудиться в тайге или стать жертвами диких животных. В этих лесах обитают амурские тигры, бурые медведи и другие опасные звери.

Знакомые пропавших также предполагают, что группа могла оставить автомобиль и продолжить путь пешком в направлении Южного или других населённых пунктов, но потеряться в тайге.

К месту предполагаемого исчезновения выехали спасатели и сотрудники полиции. Ведутся поисковые работы.

Популярные материалы

Погода

Метеоролог рассказал, когда в Рязань вернётся весна

В Рязани выпало 25 см снега — апрель побил норму осадков в полтора раза. Синоптики уже знают, когда придёт тепло и почему бояться нечего.
Общество

Рязанский Водоканал опубликовал график отключения воды на 22 апреля

22 апреля в Рязани пройдут плановые отключения холодного водоснабжения (ХВС) в связи с ремонтными работами. Адреса назвали представители "Водоканала".
Акценты

Шансы найти семью Усольцевых ещё есть, готовится масштабная поисковая операция

Поиски семьи Усольцевых возобновили в Красноярском крае спустя несколько месяцев паузы. Спасатели уже выехали в район, но снег пока мешает работать. Родные и волонтеры не оставляют надежду найти пропавших.
Новости России

«КП»: виновница ДТП с двумя погибшими в Москве скрутила номера

Москвичка, устроившая массовую смертельную аварию в центре Москвы, незадолго...
Погода

Новую порцию снега и заморозки принесет циклон в Рязанскую область 23 и 24 апреля

В четверг, 24 апреля, похолодание продолжится. Ночью и утром температура воздуха понизится до 0°C, а местами опустится и ниже нуля.

Темы

Медицина

89-летнему рязанцу дважды за год вернули возможность ходить

Хирурги Больницы скорой медицинской помощи Рязани дважды за четыре месяца провели операции на ноге 89-летнему пациенту после переломов бедра. Оба раза мужчина смог восстановить способность к самостоятельному передвижению.
Новости России

«Спартак» сегодня сыграет с «Краснодаром», болельщиков ждут автограф-сессии с легендами

Как сообщает пресс-служба клуба, вход на территорию арены откроется в 17:45 — за два часа до начала игры. Организаторы рекомендуют болельщикам приходить заранее.
Новости России

Бастрыкин потребовал доклад о гибели на пожаре двух детей и мужчин в Амурской области

22 апреля 2026 года в ночное время в ходе тушения пожара в квартире многоквартирного четырехэтажного дома по улице Пионерской города Благовещенска обнаружены тела двух мужчин и 7-летнего ребенка. Еще один ребенок 2017 года рождения скончался в медицинском учреждении.
Новости Касимова

Три человека, включая 6-летнего ребёнка, пострадали в ДТП в Касимовском округе

На 209-м километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород», по предварительной информации, 38-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Лада Гранта» совершила столкновение с автомобилем «Ваз 2107» под управлением 18-летнего жителя города Касимова.
Новости кино и ТВ

НТВ покажет комедийный детектив с Сергеем Жарковым и Максимом Стояновым

Слишком человечный бандит Шаповалов и принципиальный опер Рубцов встречаются в бане: одного изгнал криминальный мир, а другой не принял новые правила системы. В один вечер они становятся главными подозреваемыми в убийстве, и, чтобы доказать свою невиновность, им нужно объединиться. Главные роли исполнили Сергей Жарков и Максим Стоянов.
Общество

T2 усилила сеть вдоль трассы М-5 и в местах отдыха жителей Рязанской области

Оператор T2 продолжает технологическое развитие в регионе. В апреле компания повысила качество связи в ключевых городах и поселках области, а также в Касимовском и Скопинском районах. Кроме того, покрытие сети было улучшено вдоль федеральной трассы М-5 «Урал» в Рязанском, Спасском, Шиловском и Сасовском округах. Об этом сообщила пресс-служба компании. 
Происшествия

Рязанку подозревают в неправомерном обороте средств платежей

Московским межрайонным следственным отделом города Рязани следственного управления СК России по Рязанской области в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (ч. 3 ст. 187 УК РФ).
Общество

В Рязани определили места, где можно получить Георгиевские ленты

В областном центре массовая раздача символов воинской славы начнется со 2 мая. Волонтеры будут работать на улицах города в вечернее время — с 17:00 до 19:00.

