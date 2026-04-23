Бастрыкин потребовал доклад о гибели на пожаре двух детей и мужчин в Амурской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом).

Ночью 22 апреля во время работы пожарных в квартире четырехэтажного дома по улице Пионерской в Благовещенске обнаружены тела двух мужчин и 7-летнего ребенка. Позднее еще один ребёнок 2017 года рождения умер в больнице.

Продолжение после рекламы

Рассматриваются все версии произошедшего, в том числе и намеренный поджог. Для установления причин гибели людей назначены и проводятся необходимые экспертизы.

Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Амурской области Коротких А.С. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.