Эксперт Кнутов предложил радикальный способ борьбы с дронами ВСУ

Для борьбы с украинскими беспилотниками нужно использовать новые типы оружия, включая боевые лазеры и электромагнитные пушки, заявил «МК» аналитик, историк сил ПВО Юрий Кунтов.

По его словам, первой разработкой уже активно занимается компания «Посох». Эксперт считает, что лазеры следует применять не на границе, где она будут уязвимы, а на рубеже обороны от Баренцева до Черного морей.

«На расстоянии рубежа 150-200 километров эти лазеры будут перехватывать вражеские беспилотники очень эффективно», — пояснил Кнутов.

По его мнению, для линии фронта подойдут электромагнитные пушки. Он привел в пример американский дрон «Койот 3». Он подлетает к вражескому беспилотнику и его электромагнитный импульс выжигает микросхемы внутри него.

Кнутов также считает, что следует перенимать опыт Китая, который создал электромагнитные наземные пушки. Они подходят для удаленного рубежа ПВО.