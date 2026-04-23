Эксперт Кнутов предложил радикальный способ борьбы с дронами ВСУ

Никита Рязанцев
Для борьбы с украинскими беспилотниками нужно использовать новые типы оружия, включая боевые лазеры и электромагнитные пушки, заявил «МК» аналитик, историк сил ПВО Юрий Кунтов.

По его словам, первой разработкой уже активно занимается компания «Посох». Эксперт считает, что лазеры следует применять не на границе, где она будут уязвимы, а на рубеже обороны от Баренцева до Черного морей.

«На расстоянии рубежа 150-200 километров эти лазеры будут перехватывать вражеские беспилотники очень эффективно», — пояснил Кнутов.

По его мнению, для линии фронта подойдут электромагнитные пушки. Он привел в пример американский дрон «Койот 3». Он подлетает к вражескому беспилотнику и его электромагнитный импульс выжигает микросхемы внутри него.

Кнутов также считает, что следует перенимать опыт Китая, который создал электромагнитные наземные пушки. Они подходят для удаленного рубежа ПВО.

Метеоролог рассказал, когда в Рязань вернётся весна

В Рязани выпало 25 см снега — апрель побил норму осадков в полтора раза. Синоптики уже знают, когда придёт тепло и почему бояться нечего.
Рязанский Водоканал опубликовал график отключения воды на 22 апреля

22 апреля в Рязани пройдут плановые отключения холодного водоснабжения (ХВС) в связи с ремонтными работами. Адреса назвали представители "Водоканала".
«КП»: виновница ДТП с двумя погибшими в Москве скрутила номера

Москвичка, устроившая массовую смертельную аварию в центре Москвы, незадолго...
Шансы найти семью Усольцевых ещё есть, готовится масштабная поисковая операция

Поиски семьи Усольцевых возобновили в Красноярском крае спустя несколько месяцев паузы. Спасатели уже выехали в район, но снег пока мешает работать. Родные и волонтеры не оставляют надежду найти пропавших.
Гороскоп на 23 апреля: Звёзды советуют быть начеку и доверять интуиции

Четверг, 23 апреля, обещает быть днём контрастов. Для одних знаков зодиака Вселенная приготовила проверку на прочность и риск возникновения конфликтов, а для других — щедрые возможности и шанс на судьбоносные перемены. Кого ждёт проверка на прочность, а кому стоит ловить удачу за хвост? Узнайте, что говорят звёзды о вашем дне.

Появилась новая версия гибели туристов из Красноярска в Бурятии

Туристы из Красноярска могли погибнуть при восхождении к пику...
В КПРФ уточнили опасения Зюганова о риске повторения 1917 года

На сайте КПРФ внесли уточнения насчет резонансного выступления лидера...
ВСУ вторую ночь подряд атаковали Самарскую область, есть погибший

Ночью украинские дроны атаковали Самарскую область, один человек погиб,...
Сестра рассказала о странностях в смерти туристки в Бурятии

Жительница Красноярска, предположительно, погибшая при восхождении к пику Мунку-Сардык...
Виновница смертельной аварии в центре Москвы была жертвой бытового конфликта

Москвичка, устроившая массовую смертельную аварию в центре Москвы, незадолго...
Адвокат рассказала, что грозит Лебедеву за унижение Иванченко

Дизайнеру Артемию Лебедеву грозит штраф до десяти тысяч рублей...
Сестра Героя России Асылханова ответила на вопрос о его врагах

У Героя России Алексея Асылханова, пропавшего в городе Юрге...

