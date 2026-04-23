Фото: пресс-служба компании T2
Общество

T2 усилила сеть вдоль трассы М-5 и в местах отдыха жителей Рязанской области

Алексей Самохин
Оператор T2 продолжает технологическое развитие в регионе. В апреле компания повысила качество связи в ключевых городах и поселках области, а также в Касимовском и Скопинском районах. Кроме того, покрытие сети было улучшено вдоль федеральной трассы М-5 «Урал» в Рязанском, Спасском, Шиловском и Сасовском округах. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

В этот раз проект по модернизации сети затронул шесть населенных пунктов, где летом растет количество отдыхающих. Речь идет о Новомичуринске, Ряжске, Пителино, Шацке, Полянах и Варских. Особенно заметно качество связи повысилось на центральных улицах, в парках и прогулочных зонах и в районах с частной жилой застройкой, отмечается в пресс-релизе. 

Дополнительно оператор усилил сигнал в туристических местах Касимовского и Скопинского районов. Эти территории известны уникальными древними традициями, самобытным зодчеством и гончарным промыслом.

Чтобы путешественники оставались на связи в дороге, инженеры повысили стабильность работы сети вдоль трассы М-5 «Урал» в Рязанской области и в прилегающих к ней населенных пунктах. В результате покрытие T2 улучшилось в Турлатове, Ивашково и Зубенках Рязанского района, Сушках Спасского района, Николаевке, Задубровье и Константинове Шиловского района, а также в Боковом Майдане Сасовского района.

Ирина Елисеева, директор рязанского филиала T2:

«В любых условиях мы продолжаем запускать новые базовые станции и модернизировать действующую инфраструктуру. Благодаря этому в апреле увеличили пропускную способность сети там, где это нужно людям: в крупных населенных пунктах, в местах отдыха и вдоль федеральной автотрассы. При этом наша компания уделяет внимание не только крупным городам, но и районам — например, Сасовскому или Пителинскому, потому что жителям важно быть на связи в любой точке области».

В регионе могут наблюдаться временные ограничения в работе мобильного интернета. Они вводятся в целях безопасности и не связаны с работоспособностью сетей оператора. При ограничениях доступа к интернету абоненты могут пользоваться более чем 100 сайтами и приложениями из «белого списка».

