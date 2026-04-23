Общество

Почти 10 тысяч умных счётчиков «Р-Энергия» установили в Рязани

Алексей Самохин
В Рязанской области продолжается масштабирование интеллектуальной системы учёта электроэнергии. С 2025 года специалисты смонтировали 9 757 приборов под брендом «Р-Энергия», которые позволяют автоматизировать сбор данных и снизить издержки на обслуживание сетей.

Программа по переходу на «умный» учёт демонстрирует стабильную динамику. За двенадцать месяцев 2025 года было установлено 7 157 устройств. С начала 2026 года к системе подключили ещё 2 600 приборов.

Устанавливаемое оборудование полностью соответствует федеральным стандартам. Речь идёт о постановлении Правительства РФ от 19 июня 2020 года № 890, которое определяет минимальный набор функций для интеллектуальных систем учёта мощности.

Приборы «Р-Энергия» оснащены модулями для дистанционной работы и локальной настройки. В частности, устройства поддерживают:

Беспроводную сеть ZigBee (2,4 ГГц) для стабильной связи в mesh-сетях;

Bluetooth-соединение для считывания показаний через мобильные устройства;

Сменный модуль связи, позволяющий адаптировать счётчик под конкретные технические условия эксплуатации.

Одной из ключевых характеристик системы является возможность использования прибора в качестве шлюза. По словам технических специалистов, это позволяет собирать данные с целой группы счётчиков без необходимости оснащать каждое устройство отдельным GSM-модулем.

«Такой подход существенно снижает нагрузку на коммуникационную сеть и сокращает расходы на оплату услуг связи. Структура системы становится более надёжной и простой в обслуживании», — отмечают представители разработчика.

Внедрение интеллектуальной системы «Р-Энергия» направлено на решение нескольких задач. Система обеспечивает точный коммерческий учёт, автоматизированную обработку данных и возможность дистанционного управления потреблением.

Для конечного пользователя это означает прозрачность начислений, а для энергетических компаний — исключение ошибок ручного сбора данных и оперативность при ограничении или восстановлении подачи ресурса.

