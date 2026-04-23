Фото: СК России по Рязанской области
Происшествия

Рязанку подозревают в неправомерном обороте средств платежей

Алексей Самохин
Московским межрайонным следственным отделом города Рязани следственного управления СК России по Рязанской области в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (ч. 3 ст. 187 УК РФ).

По данным следствия, в июле 2025 года фигурантка, действуя из корыстной заинтересованности, предоставила своему знакомому доступ к системам дистанционного банковского обслуживания для осуществления неправомерных операций с денежными средствами, поступающими на ее банковский счет.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы и выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление напоминает, что законодательство Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ)!

Под электронным средством платежа понимаются эмитированные (предоставленные) в соответствии с законодательством Российской Федерации средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Ответственность за совершение данных преступлений несут лица, достигшие на момент преступного деяния 16-летнего возраста.

Санкцией статьи в зависимости от квалификации преступного деяния предусмотрены наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет, принудительных работ на срок до 5 лет, ограничения свободы и исправительных работ сроком до 2 лет, обязательных работ на срок 480 часов, штрафа в размере от 100 тыс. до 1 млн рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от 3 месяцев до 5 лет.

Популярные материалы

Погода

Метеоролог рассказал, когда в Рязань вернётся весна

В Рязани выпало 25 см снега — апрель побил норму осадков в полтора раза. Синоптики уже знают, когда придёт тепло и почему бояться нечего.
Общество

Рязанский Водоканал опубликовал график отключения воды на 22 апреля

22 апреля в Рязани пройдут плановые отключения холодного водоснабжения (ХВС) в связи с ремонтными работами. Адреса назвали представители "Водоканала".
Акценты

Шансы найти семью Усольцевых ещё есть, готовится масштабная поисковая операция

Поиски семьи Усольцевых возобновили в Красноярском крае спустя несколько месяцев паузы. Спасатели уже выехали в район, но снег пока мешает работать. Родные и волонтеры не оставляют надежду найти пропавших.
Новости России

«КП»: виновница ДТП с двумя погибшими в Москве скрутила номера

Москвичка, устроившая массовую смертельную аварию в центре Москвы, незадолго...
Погода

Новую порцию снега и заморозки принесет циклон в Рязанскую область 23 и 24 апреля

В четверг, 24 апреля, похолодание продолжится. Ночью и утром температура воздуха понизится до 0°C, а местами опустится и ниже нуля.

Темы

Медицина

89-летнему рязанцу дважды за год вернули возможность ходить

Хирурги Больницы скорой медицинской помощи Рязани дважды за четыре месяца провели операции на ноге 89-летнему пациенту после переломов бедра. Оба раза мужчина смог восстановить способность к самостоятельному передвижению.
Новости России

«Спартак» сегодня сыграет с «Краснодаром», болельщиков ждут автограф-сессии с легендами

Как сообщает пресс-служба клуба, вход на территорию арены откроется в 17:45 — за два часа до начала игры. Организаторы рекомендуют болельщикам приходить заранее.
Новости России

Бастрыкин потребовал доклад о гибели на пожаре двух детей и мужчин в Амурской области

22 апреля 2026 года в ночное время в ходе тушения пожара в квартире многоквартирного четырехэтажного дома по улице Пионерской города Благовещенска обнаружены тела двух мужчин и 7-летнего ребенка. Еще один ребенок 2017 года рождения скончался в медицинском учреждении.
Новости Касимова

Три человека, включая 6-летнего ребёнка, пострадали в ДТП в Касимовском округе

На 209-м километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород», по предварительной информации, 38-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Лада Гранта» совершила столкновение с автомобилем «Ваз 2107» под управлением 18-летнего жителя города Касимова.
Новости кино и ТВ

НТВ покажет комедийный детектив с Сергеем Жарковым и Максимом Стояновым

Слишком человечный бандит Шаповалов и принципиальный опер Рубцов встречаются в бане: одного изгнал криминальный мир, а другой не принял новые правила системы. В один вечер они становятся главными подозреваемыми в убийстве, и, чтобы доказать свою невиновность, им нужно объединиться. Главные роли исполнили Сергей Жарков и Максим Стоянов.
Общество

T2 усилила сеть вдоль трассы М-5 и в местах отдыха жителей Рязанской области

Оператор T2 продолжает технологическое развитие в регионе. В апреле компания повысила качество связи в ключевых городах и поселках области, а также в Касимовском и Скопинском районах. Кроме того, покрытие сети было улучшено вдоль федеральной трассы М-5 «Урал» в Рязанском, Спасском, Шиловском и Сасовском округах. Об этом сообщила пресс-служба компании. 
Новости России

Шесть туристов пропали в хабаровской тайге во время рыбалки

Шесть человек, включая двух 18-летних девушек, не вышли на связь после рыбалки в Хабаровском крае. Группа должна была вернуться в Хабаровск 21 апреля, сейчас местонахождение туристов неизвестно.
Общество

В Рязани определили места, где можно получить Георгиевские ленты

В областном центре массовая раздача символов воинской славы начнется со 2 мая. Волонтеры будут работать на улицах города в вечернее время — с 17:00 до 19:00.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье