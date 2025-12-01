Новогодняя столица-2026
Понедельник, 1 декабря, 2025
0.8 C
Рязань
Общество

Рязанская студентка прошла в финал международного конкурса «Профессионалы»

Анастасия Мериакри

Рязанская студентка участвует в финале всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Об этом сообщает министерство образования Рязанской области.

Финал проходит в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 4 декабря. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который является частью национального проекта «Молодежь и дети».

Более 700 участников, включая школьников, студентов колледжей и молодых специалистов из различных регионов России и других стран, соревнуются в разнообразных компетенциях — от образования до инженерных технологий. Среди финалистов — студентка Рязанского многопрофильного колледжа Мария Ермакова.

Мария успешно прошла отборочный этап и теперь представляет Рязанскую область в компетенции «Кондитерское дело».

Желаем Марии удачи и ярких побед на чемпионате.

