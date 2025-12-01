Палеонтологи расскажут о важных археологических находках, сделанных на Рязанской земле

Региональное министерство культуры информирует о начале просветительской акции «Неделя палеонтологии» в областной библиотеке имени Горького. Цель акции — популяризация научных знаний в области палеонтологии.

Инициатор проекта — Алексей Пахневич, кандидат биологических наук и старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН имени А.А. Борисяка. Идея проведения акции возникла после успешной выставки «Миллионы лет под землёй», основанной на его личной коллекции палеонтологических находок, которая прошла в библиотеке имени Горького.

С 1 по 5 декабря в рамках акции жители и гости города смогут познакомиться с важными археологическими находками последних лет, узнать о древней истории Рязанской земли и увидеть палеоарт — художественные произведения, изображающие доисторических животных, растения и их среду обитания.

Программа мероприятий включает интерактивные лекции, творческие выставки, дискуссии, показы научно-популярных фильмов и встречи с палеонтологами из Москвы и Рязани. Для юных посетителей библиотеки будет проведён мастер-класс по созданию открытки на тему «Динозавры на ладошке».

Возрастное ограничение 12+.