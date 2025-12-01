«Исподтишка не получится»: Генерал объяснил, чем обернётся для НАТО превентивный удар по России

Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью «Financial Times» признался: в альянсе всерьёз обсуждают «превентивный удар» по России. Формулировка звучит красиво — «оборонительные действия» против «гибридной войны», которую Москва якобы ведёт против Европы. В пример адмирал приводит кибератаки и повреждение подводных кабелей. При этом каких-либо доказательств вины России он не приводит, но это его, судя по всему, не смущает. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Отдельная тема — Калининград и Балтика. По словам Каво Драгоне, именно прибалтийские страны настаивают на наиболее жёстком сценарии: превентивном уничтожении всей военной инфраструктуры Калининграда и фактическом «искоренении» российского флота на Балтике. Недавно латвийский политтехнолог Юргис Лиепниекс пошёл ещё дальше и начал расписывать детали: по его версии, Европа «легко» могла бы уничтожить военные объекты Калининграда и Санкт-Петербурга, а также заблокировать Балтийский флот.

Реклама

В фантазиях Лиепниекса в атаку должна пойти финская, польская, шведская, норвежская и датская авиация. Она, якобы, способна нанести «значительный ущерб» российской ПВО, авиации, логистике и боевым возможностям. Выглядит как политический троллинг, но к таким речам, по словам эксперта, стоит относиться серьёзно, когда их подхватывают военные.

Военный эксперт, заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов в разговоре с «МК» объяснил, к чему всё это может привести, если НАТО решит перейти от слов к делу. По его оценке, реализация подобных планов почти автоматически означает выход конфликта на уровень полномасштабной ядерной войны.

- Новости партнёров - Новости СМИ2

Если говорит военный — значит, уже планируют

Попов подчёркивает: когда подобные заявления делает военный, а не политик, это тревожный сигнал.

По его словам, если глава военного комитета НАТО открыто рассуждает о превентивном ударе, это значит, что в штабах уже как минимум ведётся планирование операции. И речь может идти не о разовом пуске какой-нибудь одиночной ракеты, а о массированном или групповом ударе по российским территориям — в том числе с использованием ракет типа Storm Shadow.

Генерал отмечает: теоретически такие ракеты могли бы применить Польша, Румыния или даже Германия. Но последствия были бы катастрофическими для всех.

По формулировке Попова, это уже прямая дорога к третьей мировой войне.

«Случайно ударили? Случайно и получите»

Возможный сценарий, при котором страны НАТО попытаются объяснить удар по России «ошибкой» или «сбоем системы», эксперт также комментирует жёстко. Он уверен: ответ из России будет симметричным по характеру.

По словам Попова, в случае удара по российской территории ответный огонь последует немедленно. И если на Западе попытаются списать атаку на «случайность», в Москве могут дать такое же объяснение: «случайно сработала система искусственного интеллекта», которая отследила запуск, определила район старта и автоматически нанесла удар в ответ.

Смысл прост: ударить исподтишка и остаться безнаказанным не получится, предупреждает генерал.

Калининград — цель №1, но есть нюанс

Отдельный нерв для НАТО — Калининград. Попов признаёт: для альянса этот регион рассматривается как цель номер один. В связке с ним он упоминает и Псковскую область: если по этим территориям начнутся удары, это будет уже совсем другое качество войны.

Эксперт напоминает: в России на боевом дежурстве стоят системы, которые в автоматическом режиме готовы ответить на удары с территории стран НАТО. В работе — загоризонтные радиолокационные станции. Они отслеживают пуски стратегических ракет — не важно, несут ли те ядерный заряд или обычный боеприпас.

Как описывает Попов, алгоритм простой: первая ракета идёт на перехват вражеского снаряда, вторая — на уничтожение района, откуда был произведён запуск. Удар наносится не по конкретной установке, а по целому району старта. Это должно стать для противника жёстким предупреждением: продолжать атаку опасно.

Генерал не исключает, что в случае попытки НАТО нанести групповой превентивный удар Россия может ответить применением тактического ядерного оружия. В его логике это рассматривалось бы как необходимая мера для срыва планируемой массированной атаки.

Попов прямо говорит: «Будет полная ответка». Нащупывать «красные линии» и проверять Россию «на слабо» он не советует. Отдельно эксперт подчёркивает: реакция Москвы на удары со стороны стран НАТО будет совершенно иной, чем на атаки со стороны Украины.

Когда молчат политики, но говорят военные

Отдельно Попов прокомментировал сам факт, что звучат именно заявления военных, а не политиков. По его словам, когда о превентивных ударах рассуждают ради рейтингов политические деятели, это одно. Но когда в игру входят военные, ситуация становится намного серьёзнее.

В пример он приводит недавнюю историю с немецкими офицерами, которые обсуждали в служебных разговорах возможные удары по Крымскому мосту ракетами Taurus. Как только эти разговоры всплыли в публичном поле, натовские военные резко «дали задний ход». По оценке Попова, это объяснимо: военные слишком хорошо понимают реальные последствия принятия подобных решений и потому обычно избегают прямых и жёстких заявлений.

Отвечая на вопрос о возможной сухопутной операции НАТО в районе Калининграда, Попов признал: человеческая «дурь безгранична». Теоретически политики могут продавливать такие сценарии. Но генерал рассчитывает, что военные в альянсе подобной санкции не дадут.

Он напоминает, что и в Польше, и во Франции, и в Германии ещё остаются здравомыслящие генералы. Они трезво оценивают, к чему приведёт попытка вторжения.

Любой конфликт, подчёркивает эксперт, начинается с работы разведки: она докладывает состав сил и средств противника на линии соприкосновения. Оперативные службы просчитывают, что им можно противопоставить, и какой будет шанс успеха. И вот здесь, по словам Попова, у НАТО нет поводов для оптимизма.

Он уверяет: российские силы и средства могут ответить намного эффективнее, чем армейские ресурсы Германии, Франции, Нидерландов и Польши вместе взятых. Это ставит натовских военных в заведомо невыгодное положение — им будет крайне тяжело выполнить задачи, которые им навязывают политики.

При этом Попов не исключает, что через несколько лет давление со стороны НАТО может усилиться. По его словам, примерно через пять лет альянс может чувствовать себя более уверенно и начнёт «давить серьёзнее».

От слов к войне — месяцы, а не часы

Комментируя заявления о готовности к превентивному удару, генерал делает важную оговорку: между громкими фразами и реальным развёртыванием войск лежит ощутимая дистанция.

По его словам, от политического заявления до формирования ударных эшелонов для наступления уходят месяцы. За это время, уверяет Попов, российская разведка успеет зафиксировать формирование ударных групп, их выдвижение к границам — например, к польской границе с Белоруссией или к рубежам рядом с Калининградом. Сейчас, по его оценке, того самого готового «кулака», который в любой момент может перешагнуть границу, у НАТО нет.

«Ударил — отошёл» уже не работает

Идея о том, что НАТО может нанести резкий превентивный удар и быстро «откатиться назад», по мнению Попова, в нынешних реалиях не жизнеспособна.

Он уверен: сценарий «ударили и отошли» уже невозможен. Пока Россия не даст «адекватный ответ» и пока противник не почувствует на себе последствия, речь о каких-либо переговорах не пойдёт. Только после того как в НАТО «заскулят», Москва сядет за стол переговоров.