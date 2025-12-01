Новогодняя столица-2026
Фото: пресс-служба ТНТ
Андрей Максимов в «УТРО.ТНТ» рассказал о своем актерском пути 

1 декабря вышел новый выпуск шоу «УТРО.ТНТ» (16+). Самая ранняя программа телеканала началась, как обычно, с полезных лайфхаков, новостей и репортажей, фактов дня, а продолжилась интервью с яркими героями. 

Сегодня в студии у Кристины Левиевой побывал актёр Андрей Максимов — звезда проектов «Фишер» (18+), «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) и «Москва слезам не верит. Всё только начинается» (16+). Он рассказал о начале своего пути, первой роли в театре и о том, как родители-журналисты восприняли его решение стать актером.

Затем разговор перешёл к проектам, в которых Максимов снимался. По словам актера, после выхода сериала «Фишер», он столкнулся с волной хейта — настолько убедительным оказался образ. 

«Мне присылали много всяких гадостей и неприятных слов в социальных сетях, находили мой номер и писали туда. Видимо, люди не понимают, что я актёр. Но, с другой стороны, — мы как-то говорили про это с создателями этого сериала — это значит, что всё получилось и всё сложилось, если люди не отделяют меня от моего персонажа. Частично я воспринимаю это как комплимент», — рассказал Андрей Максимов. 

В «Слове пацана» у Андрея тоже отрицательный герой — Жёлтый. Некоторые сцены дались ему особенно нелегко. Например, съёмка в гробу: «Я достаточно суеверный. Решение сниматься в гробу и во всех этих сценах мне далось непросто. Я много советовался и придерживался актерских традиций — положить бутылку водки под подушку и потом её выпить с друзьями. Мы созвонились с Жорой Крыжовниковым, и он объяснил необходимость этих сцен для героев — моего и того, которого сыграл Ваня Янковский. Кстати, с ним мы познакомились на “Фишере” — и с тех пор дружим — вот уже четыре проекта вместе», — поделился актёр. 

Актёр подчеркнул, что для него важно, чтобы его герои были разными. Например, в недавно вышедшей картине «Алиса в Стране чудес» он сыграл небольшую, но яркую и совсем иную роль. Причём попал он туда случайно, по просьбе режиссёра Юрия Хмельницкого. 

«Юра позвонил и попросил меня их выручить и сняться. Я с удовольствием это сделал. Очень люблю Юру. Моя роль называлась “Антипод”. Я был очень рад познакомиться и поработать со всеми ребятами — и с Анькой Пересильд, мы в очень хороших отношениях. Был рад поучаствовать в важной для неё работе», — рассказал Андрей Максимов.

Сейчас поклонники актёра ждут выхода другого проекта — сериала «Лиля», где Андрей Максимов сыграет Владимира Маяковского. Именно эта роль открыла для него легендарного поэта заново.

«Про Владимира Владимировича Маяковского я знал мало — в школе он подается кондово, и, конечно, меня, как и всех, заставляли учить эти непонятные и сложные стихи. Я был абсолютно закрыт от этого автора. Думаю, от многих школьных авторов дети закрываются, потому что их заставляют учить какие-то факты, которые не имеют ничего общего с человеком. Конечно, я для себя открыл Маяковского с совершенно новой стороны — узнал, что он был абсолютно одиноким, несчастным, очень глубоким и очень ранимым человеком. Ребёнком в теле взрослого человека. Этот образ, который нам со школьной скамьи рисуют, и эти памятники, которые стоят в Москве, — они, на самом деле, не имеют ничего общего с его внутренним миром. Мы старались двигаться в эту сторону и пытались сделать его очень объёмным. Думаю, если наш проект увидят люди, которые сейчас учатся в школе, они смогут для себя открыть Маяковского как-то по-новому, так как он был очень и очень разнообразным и интересным человеком», — поделился Андрей Максимов. 

