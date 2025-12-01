Новогодняя столица-2026
В 2025 году 45 рязанцев лишились водительских прав по медицинским причинам

Анастасия Мериакри
Суд лишил рязанца, который состоит на учете у психиатра, водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Прокуратура Рязанского района провела проверку соблюдения законодательства в области безопасности дорожного движения. В результате проверки было выявлено, что местный житель, получивший водительское удостоверение, был поставлен на учет у психиатра в районной больнице. У него диагностировано заболевание, которое является противопоказанием к управлению транспортом.

На основании этого прокуратура подала в суд иск о прекращении действия водительского удостоверения данного гражданина. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение судебного решения находится на контроле.

В течение 2025 года прокуратура направила в суд 63 иска о прекращении действия водительских прав у лиц с медицинскими противопоказаниями. Из них 45 исков были рассмотрены и удовлетворены. Еще 18 исков находятся на стадии рассмотрения.

