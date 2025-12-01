Депутат поведал, когда WhatsApp окончательно отключат в России 

О полной блокировке WhatsApp* в России снова заговорили всерьёз. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru обозначил чёткие сроки: по его словам, на то, чтобы платформу полностью отключили в стране, уйдёт около двух-трёх месяцев.

Депутат отметил: до Нового года сервис работать не перестанет — миллионам пользователей нужен запас по времени, чтобы спокойно переехать на другие мессенджеры.

«Десятки миллионов наших граждан привыкли к WhatsApp. Если и блокировать, то не резко — иначе получится технический и социальный коллапс», — отметил он. Реклама

Свинцов рассчитывает, что Роскомнадзор даст людям переходный период — до самого конца года. До января WhatsApp должен оставаться доступным, чтобы граждане смогли без паники перенести чаты, разобраться с альтернативами и избежать потери важных контактов.

Но окончательное решение уже близко. Свинцов уточняет: строгие меры станут реальностью после того, как миллионы россиян будут морально и технически готовы сменить коммуникационный канал.

- Новости партнёров - Новости СМИ2

Читайте также: WhatsApp стал опасен: что нужно сделать?

Есть и ещё один важный катализатор. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин напомнил: повод для ускорения блокировки — резонансная утечка дипломатических переговоров через WhatsApp, которая недавно всколыхнула информационное поле. Этот инцидент стал дополнительным аргументом для ужесточения политики властей — теперь решение грозит воплотиться в жизни куда раньше, чем ожидалось.

* Компания-владелец Meta признана экстремистской и запрещена в РФ