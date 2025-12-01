Новогодняя столица-2026
Понедельник, 1 декабря, 2025
1.5 C
Рязань
Все события Рязани и областиМедицина

Диагностическое обследование ко Дню матери прошли 135 человек, у 6 обнаружены подозрения на онкологию

Анастасия Мериакри
Изображение от freepik

В рамках акции «С любовью к маме», которая прошла 29 ноября в Рязанском онкологическом диспансере, 135 человек, включая многих взрослых детей с мамами, посетили поликлинику. В ходе визита они получили консультации специалистов и прошли диагностические обследования.

Шесть пациенток были направлены на дополнительное обследование после выявления у них подозрений на онкологическое заболевание.

Акция получила положительные отзывы от участников. Они отметили тёплый приём со стороны медперсонала, внимательное отношение, комфортную атмосферу и возможность получить комплексные консультации и обследования в один день.

Исполняющий обязанности главного врача Тенгиз Аллахяров подчеркнул, что проведение таких обследований в выходной день удобно и позволяет своевременно выявлять предопухолевые заболевания. Он также сообщил, что подобные акции будут проводиться на регулярной основе.

Другие материалы рубрики

Врачи Рязанского перинатального центра провели уникальную операцию

Самую маленькую новорожденную выписали из Перинатального центра

Рязанец три недели игнорировал боль, что привело к развитию перитонита и абсцесса

Рост заболеваемости ОРВИ за неделю составил 15% в Рязанской области

Синдром Жильбера диагностировали у рязанца в ОКБ имени Семашко 

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский знал, каким будет мир после СВО на Украине: «пять столиц» и конец русофобской Европы

Легендарный политик чётко и правдиво предвидел события ближайших десяти лет, благодаря чему мы точно знаем наше будущее.
Политика

Москва готовит кульминацию СВО: инсайдеры предсказали жёсткую развязку и «финальную схватку» с Западом

Инсайдеры уверены: украинский конфликт идёт к крайне жёсткому финалу, а мирные переговоры пока откладываются. Россия планирует закрепиться в ДНР, Киев готовит контрудары и делает ставку на большие геополитические сделки. 
Политика

В Госдуме назвали реального кандидата на место президента Украины вместо Зеленского

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный может сменить Владимира Зеленского, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. На фоне коррупционных скандалов и отставки Андрея Ермака позиции просроченного президента Украины слабеют. 
Новости кино и ТВ: обзоры сериалов, шоу и жизнь звезд

Умер актёр Вадим Смирнов — «фактурный бандит» из «Убойной силы» и «Антикиллера»

Умер 53‑летний актер Вадим Смирнов, известный по ролям бандитов и телохранителей вместе с братом-близнецом Дмитрием. Его смерть стала неожиданностью для коллег и зрителей — в сети звучат соболезнования и воспоминания.
Политика

Экстрасенс Панина предсказала неожиданный поворот СВО и рассказала, когда ждать финала

Экстрасенс Аделина Панина заявила, что СВО завершится уже к весне и мирные соглашения станут выгодны России. Но до этого Киев устроит ряд опасных провокаций. Вот что она предсказывает о финале конфликта.