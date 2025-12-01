Диагностическое обследование ко Дню матери прошли 135 человек, у 6 обнаружены подозрения на онкологию

В рамках акции «С любовью к маме», которая прошла 29 ноября в Рязанском онкологическом диспансере, 135 человек, включая многих взрослых детей с мамами, посетили поликлинику. В ходе визита они получили консультации специалистов и прошли диагностические обследования.

Шесть пациенток были направлены на дополнительное обследование после выявления у них подозрений на онкологическое заболевание.

Акция получила положительные отзывы от участников. Они отметили тёплый приём со стороны медперсонала, внимательное отношение, комфортную атмосферу и возможность получить комплексные консультации и обследования в один день.

Исполняющий обязанности главного врача Тенгиз Аллахяров подчеркнул, что проведение таких обследований в выходной день удобно и позволяет своевременно выявлять предопухолевые заболевания. Он также сообщил, что подобные акции будут проводиться на регулярной основе.