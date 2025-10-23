Приложение «Госуслуги Дом» обновило функционал

Мобильного приложения «Госуслуги Дом», которое делает управление многоквартирными домами более удобным и эффективным.
Ключевым нововведением стало предоставление прав владельцам нежилых помещений — кладовых, машино-мест и других — принимать полноценное участие в онлайн-голосованиях на общих собраниях собственников (ОСС) и управлять своим имуществом прямо со смартфона. Наряду с этим, они получают доступ ко всем базовым сервисам: оплате жилищно-коммунальных услуг, передаче показаний счетчиков и другим.
Еще одной важной опцией стала возможность делегировать управление своим имуществом. Благодаря функции гостевого доступа, собственник может предоставить эти права члену семьи, доверенному лицу или арендатору.
Как подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик, приложение является удобным инструментом для проведения ОСС, позволяя жителям голосовать по важным вопросам, даже находясь в отъезде.
На сегодняшний день приложением «Госуслуги Дом» активно пользуются свыше 12 миллионов россиян. Его развитие продолжается при поддержке Минстроя и Минцифры России. Скачать приложение бесплатно можно в основных магазинах приложений: App Store, Google Play, RuStore и AppGallery. Для входа требуется подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.