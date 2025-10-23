Четверг, 23 октября, 2025
6.9 C
Рязань
Общество

Приложение «Госуслуги Дом» обновило функционал

Олеся Чугунова
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Мобильного приложения «Госуслуги Дом», которое делает управление многоквартирными домами более удобным и эффективным.

Ключевым нововведением стало предоставление прав владельцам нежилых помещений — кладовых, машино-мест и других — принимать полноценное участие в онлайн-голосованиях на общих собраниях собственников (ОСС) и управлять своим имуществом прямо со смартфона. Наряду с этим, они получают доступ ко всем базовым сервисам: оплате жилищно-коммунальных услуг, передаче показаний счетчиков и другим.

Еще одной важной опцией стала возможность делегировать управление своим имуществом. Благодаря функции гостевого доступа, собственник может предоставить эти права члену семьи, доверенному лицу или арендатору.

Как подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик, приложение является удобным инструментом для проведения ОСС, позволяя жителям голосовать по важным вопросам, даже находясь в отъезде.

«Приложение «Госуслуги Дом» является удобным способом проведения голосования на общем собрании собственников – жителям легко проголосовать за нужные решения, даже если они находятся в отъезде. Теперь проводить ОСС в доме стало проще, так как не только собственники квартир, но и владельцы нежилых помещений смогут выразить свою волю в удобное время с помощью смартфона. Гостевой доступ появился в приложении в конце 2024 года, и к текущему моменту уже более 240 тысяч пользователей подключились к объектам недвижимости, которые доверили им другие собственники», — отметил он.

На сегодняшний день приложением «Госуслуги Дом» активно пользуются свыше 12 миллионов россиян. Его развитие продолжается при поддержке Минстроя и Минцифры России. Скачать приложение бесплатно можно в основных магазинах приложений: App Store, Google Play, RuStore и AppGallery. Для входа требуется подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.

Самые читаемые материалы

Общество

Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Автовладельцам стоит внимательно присмотреться к этому признаку.
Общество

Повар-кондитер из Рязанской области удивила Ивлева и Агзамова в шоу «Битва шефов»

Алёна Михайлова 32 лет представила на суд Рената Агзамова и Константина Ивлева курник с тремя видами начинок.
Новости России

Риелторы предупредили об опасности «пенсионерской схемы» покупки жилья

Желающих приобрести жилплощадь у пенсионеров предупредили о возможных негативных...
Общество

Депутат назвал тех, кому аннулируют водительские права в 2027 году

Удостоверение автоматически будет заблокировано, а водителей уведомят о приостановке его действия.
Общество

В Рязани «Лента Эконом» откроется на месте гипермаркета «Маяк»

В Борках «Лента» до конца месяца распродаёт товары и закрывается.

Последние новости

В Рязанской области прозвучал отбой угрозы атаки беспилотников

Режим угрозы налёта действовал несколько часов.

На счетах рязанского мэра Артёмова могут быть незадекларированные миллионы

Официального подтверждения этой информации нет, проверка только началась.

Глава Рязани Татьяна Панфилова назвала отстранение Артёмова «единственно верным решением»

Артёмова отстранили от поста мэра Рязани, а также он сложил полномочия секретаря местного отделения ЕР.

«Ростелеком» и музей МХАТ расскажут историю театра в России

Десятисерийный документально-художественный проект рассказывает, как создавался драматический театр в нашей стране.

Рязанская группа перевоплотилась в Serebro в шоу «Ярче звёзд» на ТНТ

В эту субботу на ТНТ вышел третий выпуск нового сезона проекта «Ярче звёзд» — музыкального шоу перевоплощений, которое на одной сцене собирает самых талантливых вокалистов, искусных пародистов и прирожденных артистов.

Творческая встреча по итогам 11-го российского тура рязанской группы Feelin’s прошла в Есенинской библиотеке

Тур суммарно охватил 20 городов.

Школьница из Рязанской области получила медаль Совфеда «За проявленное мужество»

Юная Варвара из Скопинского района спасла из воды ребёнка.

Сын что-то скрывает, считает блогер, искавший пропавшую семью Усольцевых

Семья Усольцевых пропала в тайге под Красноярском. Блогер Александр Андрюшенков заявил, что они могли пересечь границу с Монголией и скрыться за рубежом.

Ночью в Рязанскую область придут заморозки

Столбики термометров могут преодолеть минусовой барьер.

Полиция зафиксировала множество нарушений во время рейда по автобусам

Водителей автобусов массово останавливали накануне днём.

Эксперт оценил влияние санкций США против «Роснефти» и «Лукойла»

Эксперт Станислав Митрахович объяснил, почему санкции Дональда Трампа против «Роснефти» и «Лукойла» не нанесут ущерба экономике России.

Рязанцев попросили не пугаться громких звуков при ликвидации обломков подбитых беспилотников

Работы по обезвреживанию частей подбитых дронов ВСУ начнутся 23 октября.

Верховный суд счёл законным «двойной» штраф за превышение скорости

Даже если разница во времени между ними секундная.

Владельцем колл-центров с рабынями в Мьянме оказался герой фильма «Казино»

Хозяином лагеря КК Park в Мьянме оказался мафиози Ван...

Мигрант, засунувший руку под куртку школьницы в Красногорске, оправдал себя

Водитель-мигрант, пытавшийся засунуть руку школьнице под куртку в автобусе,...