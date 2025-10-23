Дело напавшего на школьницу мигранта вскрыло беспредел водителей в Красногорске

Жители Сабурово пожаловались на беспредел водителей автобуса №1212к в Красногорске после истории с нападением мигранта на школьницу, пишет « МК ».

Ранее стало известно о задержании водителя-рукоблуда, пытавшегося засунуть руку под куртку подростка. Его поймали в аэропорту Домодедово. В то же время пассажиры потребовали проверить всех водителей.

«Оказывается, выходцы из стран СНГ, которые гоняют на этих автобусах, все как один отличаются вызывающим поведением и дурными наклонностями», — говорится в публикации.

Так, они высаживают детей из автобусов, требуют оплаты только наличными, курят в салоне и не останавливаются на некоторых остановках даже по требованию.

Петицию с просьбой передать маршрут от частников в «Мострансавто» подписали уже полторы тысячи человек.