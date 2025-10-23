Четверг, 23 октября, 2025
В Самарской области семье запретили похоронить усопшего у разрытой могилы

Никита Рязанцев

В сельском поселении Черноречье родственникам запретили похоронить усопшего у разрытой могилы на кладбище, пишет «КП».

Инцидент произошел 21 октября. По предварительной версии, семья обратилась в администрацию с просьбой выделить земельный участок под захоронение, но не стала ждать ответа и призвала начать работы там заранее.

«Однако представители местной администрации принесли отказ непосредственно на кладбище», — говорится в публикации.

Причиной отказа назвали тот факт, что кладбище закрыли для новых захоронений с 2024 года.

«На кладбище есть свежие могилы 2025 года, почему тогда происходят новые захоронения?» —  возмутились местные жители.

В администрации Волжского района пояснили, что на кладбище разрешено производить захоронения жителей Черноречья, а также граждан в родственные и семейные могилы. В отношении нарушителя составили материалы об административном правонарушении.

