Адвокат заявил, что Усольцевы могли скрыться и изменить внешность

Пропавшая в тайге в Красноярском крае семья Усольцевых могла скрыться и изменить внешность, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия.
По его мнению, Сергей и Ирина могли иметь долги или проблемы. Бывший следователь напомнил, что они входили в программу защиты свидетелей.
При этом адвокат назвал эту информацию лишь гипотезой.
Об исчезновении семьи Усольцевых стало известно в конце сентября. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь пошли в поход по туристическому маршруту в Партизанском районе. В поисках приняли участие спасатели, полиция и около 1500 волонтеров, но найти следы семьи не удалось.