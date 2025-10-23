Адвокат заявил, что Усольцевы могли скрыться и изменить внешность

Пропавшая в тайге в Красноярском крае семья Усольцевых могла скрыться и изменить внешность, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия.

По его мнению, Сергей и Ирина могли иметь долги или проблемы. Бывший следователь напомнил, что они входили в программу защиты свидетелей.

«Тогда все, что происходит с их поисками, может быть частью дымовой завесы, то есть отвлекающим приемом. А на самом деле они сейчас находятся там, где никто их не знает, с новыми документами, возможно, с какими-то изменениями во внешности», — допустил Багатурия.

При этом адвокат назвал эту информацию лишь гипотезой.

Об исчезновении семьи Усольцевых стало известно в конце сентября. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь пошли в поход по туристическому маршруту в Партизанском районе. В поисках приняли участие спасатели, полиция и около 1500 волонтеров, но найти следы семьи не удалось.