На счетах рязанского мэра Артёмова могут быть незадекларированные миллионы

Мэра Рязани Виталия Артёмова временно отстранили от должности в связи с проведением в отношении него антикоррупционной проверки. Как пишет телеграм-канал Baza, на его счетах нашли незадекларированные миллионы.

Пока официальных подтверждений этой информации нет, проверка только началась. Однако формулировка отстранения Артёмова от руководства горадминистрацией следующая — вопросы к полноте и достоверности предоставленной им информации о доходах.

Накануне стало известно, что были приостановлены полномочия Виталия Артёмова в качестве секретаря местного отделения и члена президиума регионального политического совета партии «Единая Россия». Причина — многочисленные жалобы рязанцев по различным городским проблемам. Утром 23 октября стало известно, что до 20 декабря он отстранён от мэрского поста из-за проверки доходов.

По поводу Виталия Артёмова начинают появляться официальные комментарии. Например, высказалась председатель Рязгордумы Татьяна Панфилова. Решение она назвала «единственно верным».

— Накопившиеся в городе проблемы в сфере ЖКХ, благоустройства, управления муниципальными финансами напрямую влияют на качество жизни горожан, снижают его, — заявила Панфилова.

В качестве примера она привела едва не сорванное начало отопительного сезона в Рязани. Как отмечает председатель Гордумы, эта ситуация ярко показала имеющиеся недоработки в сфере городского хозяйства и низкую ответственность за результат.

Согласно решению Гордумы Виталий Артемов был назначен на должность главы администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности, с 24 ноября 2023 года на срок полномочий Рязанской городской Думы IV созыва.

