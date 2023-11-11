Мэр нашему дому. Что ждать от нового рязанского градоначальника?

Полумиллионный город совсем скоро получит полноправного градоначальника. Мало-мальски следящий за политическими процессами в областном центре читатель может возразить, мол, Виталий Артемов еще с конца мая занимает кресло мэра, пусть и с приставкой и.о. Да и в региональной столице случались прецеденты, когда глава администрации работал в ранге исполняющего обязанности один год и восемь месяцев.

Правда, для Сергея Карабасова должность рязанского сити-менеджера стала последней в чиновничьей карьере. Скандальное дело о детской площадке сломало карьеру не только и. о. главы администрации, но и одному из наиболее компетентных и открытых для общения с прессой муниципальных служащих Рязани – тогдашнему начальнику управления энергетики и ЖКХ Игорю Ковалеву.

Борьба с понятным исходом

Но вернемся к нынешним выборам градоначальника. Их исход изначально был предсказуем и стал окончательно понятен

10 ноября, когда в Рязани прошли сразу два заседания конкурсной комиссии по выборам главы городской администрации. На первом состоялась презентация программ кандидатов на должность мэра. Свое видение будущего областного центра представили и.о градоначальника Виталий Артемов и директор муниципального предприятия «Водоканал» Олег Штефан.

На втором претендентам присвоили рейтинги. Первое место занял Артемов, ну а второе дали Штефану. Нового сити-менеджера изберет Рязгорудума на своем заседании 23 ноября, но даже сейчас ясно, что депутаты проголосуют за Артемова, который уже руководил городом с 2010 по 2014 год и, редкий случай, ушел со своей должности без скандала, сославшись на семейные обстоятельства.

Под крылом губернатора

Программа, которую Виталий Евгеньевич представил членам конкурсной комиссии, наглядно показала, что эту кандидатуру поддерживает губернатор Малков. Абсолютное большинство инициатив, которые нашли отражение в презентации, уже звучали из уст руководителей региона и областных министров. Речь идет об уже ведущемся строительстве школ в Семчине и Олимпийском городке, планах по возведению новых зданий школы № 28 в Мервине и №6 в центре города и спецшколы для одаренных детей на 800 мест, строительстве поликлиники в Дашково-Песочне и Шлаковом, а также нового корпуса детской поликлиники № 2.

Пока еще и.о. мэра считает, что Рязани нужен 50 метровый бассейн, а площадь городских лесов надо увеличить до 600 гектаров.

Истина в непоследней подстанции

Самыми громкими заявлениями Артемова стали намерения продлить нынешние троллейбусные пути до Недостоева и Семчина, а также до военного госпиталя, что сейчас Минобороны возводит в Песочне. Новые линии электротранспорта в Рязани не строились более 30 лет со времен открытия депо № 3 в Песочне. В районе Недостоева, по словам Виталия Евгеньевича, уже есть тяговая подстанция, а, значит, прокладка линий обойдется во вполне подъемные для бюджета 70-85 миллионов рублей. Что же касается седьмого Дашково-Песоченского района, то туда тянуть сети будет дороже.

Кандидат также заявил о необходимости возвести 100 километров ливневой канализации, но о цене вопроса умолчал, так как в этом случае речь идет о миллиардах рублей.

Игра в открытую

Артемов, не проведя в ранге и.о градоначальника ни одной пресс-конференции, высказался за организацию регулярных публичных отчетов мэра , его заместителей и руководителей различных управлений администрации перед жителями города. Звучит эффектно, если, конечно, это общение с рязанцами не превратится в отрепетированное действо с дежурными вопросами. Ну а первой серьезной проверкой для будущего главы городской администрации станет… зима. Точнее ее коварные и обескураживающие многих чиновников спутники – сугробы ,морозы и гололед.