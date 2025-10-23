Участник «ГЕРОИ62» осваивает профессию дизайнера

Владимир Кучерян, участник кадрового проекта «ГЕРОИ62», применяет свой многолетний опыт в строительстве в новой для себя сфере. На своей стажировке в администрации Сасовского округа, в отделе капитального строительства, он теперь осваивает тонкости дизайнерского оформления социальных объектов.

Одной из первых таких работ стал Сасовский дом культуры, где в настоящий момент подрядчики завершают отделочные работы. Курирует профессиональный рост Владимира лично глава администрации округа Евгения Рубцова, выступающая его наставником.

Стажировка ветерана в рамках проекта продолжается.