Трамп: США проведут наземную боевую операцию в Венесуэле

США вскоре начнут «наземные операции» против наркокартелей в Латинской Америке, заявил президент США Дональд Трамп, вечером в четверг, 23 октября.

При этом он отметил, что сообщения СМИ о бомбардировщиках B-1, направленных к границе с Венесуэлой, не соответствуют действительности.

По словам политика, Соединённые Штаты недовольны Венесуэлой по многим причинам. Трамп обвинил Каракас в отправке на территорию США наркотиков и незаконных мигрантов.

— Мы просто будем убивать тех, кто привозит наркотики в нашу страну. Понятно? Мы будем их убивать, — цитирует президента США РИА Новости.