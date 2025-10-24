Пятница, 24 октября, 2025
3.1 C
Рязань
Новости России

Мошенники используют новую схему с «ошибочными» переводами, чем она опасна

Алексей Самохин
Изображение от vecstock на Freepik

Мошенники в России начали использовать новую схему выманивания денег. Они переводят на счёт гражданина небольшую сумму, а затем звонят и просят вернуть «ошибочный» платёж. После этого злоумышленники начинают шантажировать получателя, утверждая, что тот перевёл деньги преступникам и теперь может понести уголовную ответственность. Страдают от действий преступников и жители Рязани.

Об этом предупредил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Парламентской газете».

По словам депутата, если на счёт поступили деньги от неизвестного отправителя, нужно сразу позвонить в банк и рассказать о ситуации. Только специалисты банка могут правильно зафиксировать инцидент и дать рекомендации, как поступить.

Читайте также: Киберполиция назвала самую популярную в последнее время уловку мошенников

«Если действительно поступили деньги от незнакомого человека и он требует их вернуть, делать это нужно только через банк. Свяжитесь по горячей линии и подробно объясните ситуацию. Пусть специалисты сами решают, как правильно оформить возврат. Это защитит вас от действий преступников», — отметил Аксаков.

Глава комитета пояснил, что такие переводы нередко используются для обналичивания незаконных средств. После звонка злоумышленники пытаются втянуть жертву в диалог и заставить совершить повторный перевод.

Читайте также: Россиян предупредили о «звонках из военкомата», из-за которых люди теряют деньги

По данным МВД, подобные уловки — часть более широкой схемы телефонного мошенничества. Преступники используют разные предлоги: просьбу помочь родственнику, участие в «конкурсе» или сообщение о якобы несанкционированном списании денег. Главная цель — убедить человека связаться по указанному номеру или сообщить персональные данные.

«Часто бывает, что ничего не произошло — списания не было. А звонят только для того, чтобы получить доступ к личному кабинету и похитить средства», — предупредил депутат.

Эксперты советуют не отвечать на звонки с неизвестных номеров, не переходить по ссылкам из СМС и не выполнять инструкции от незнакомцев. В случае сомнений лучше позвонить в банк по официальному номеру или обратиться в ближайшее отделение.

Самые читаемые материалы

Общество

Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Автовладельцам стоит внимательно присмотреться к этому признаку.
Общество

Депутат назвал тех, кому аннулируют водительские права в 2027 году

Удостоверение автоматически будет заблокировано, а водителей уведомят о приостановке его действия.
Новости России

Риелторы предупредили об опасности «пенсионерской схемы» покупки жилья

Желающих приобрести жилплощадь у пенсионеров предупредили о возможных негативных...
Общество

В Рязани «Лента Эконом» откроется на месте гипермаркета «Маяк»

В Борках «Лента» до конца месяца распродаёт товары и закрывается.
Общество

Повар-кондитер из Рязанской области удивила Ивлева и Агзамова в шоу «Битва шефов»

Алёна Михайлова 32 лет представила на суд Рената Агзамова и Константина Ивлева курник с тремя видами начинок.

Последние новости

Друг спасённой на Иремеле туристки рассказал, почему нашли Захарову, но не Усольцевых

Друг спасённой на Иремеле туристки Полины Захаровой рассказал, как удалось её найти и почему поиски семьи Усольцевых под Красноярском пока не дали результата.

Трамп: США проведут наземную боевую операцию в Венесуэле

По словам политика, Соединённые Штаты недовольны Венесуэлой по многим причинам.

В Самарской области семье запретили похоронить усопшего у разрытой могилы

В сельском поселении Черноречье родственникам запретили похоронить усопшего у...

В Махачкале расстреляли лабрадора Балбеса, спасавшего людей по всей России

Злоумышленник открыл огонь по служебному лабрадору по кличке Балбес...

Адвокат заявил, что Усольцевы могли скрыться и изменить внешность

Пропавшая в тайге в Красноярском крае семья Усольцевых могла...

Дело напавшего на школьницу мигранта вскрыло беспредел водителей в Красногорске

Жители Сабурово пожаловались на беспредел водителей автобуса №1212к в...

Учительница из Волгограда умерла в свой день рождения в отеле в Казани

В одном из отелей в Казани умерла учитель из...

Электронный дневник теперь доступен в мессенджере МАХ

Региональное министерство цифрового развития сообщает о расширении функциональности национального мессенджера МАХ.

В центре Рязани за 53 млн продают особняк, декорированный мальтийской плиткой

В объявлении на сайте Avito продавец рассказывает, что находится внутри.

Участник «ГЕРОИ62» осваивает профессию дизайнера

Владимир Кучерян, участник кадрового проекта «ГЕРОИ62», применяет свой многолетний опыт в строительстве в новой для себя сфере.

Карта семей России конкурса «Это у нас семейное» объединила более 25 тысяч команд

Свыше 25 тысяч семейных команд зарегистрировались на карте семей России – сервисе конкурса «Это у нас семейное», благодаря которому участники по всей стране знакомятся друг с другом.

В Рязанской области прозвучал отбой угрозы атаки беспилотников

Режим угрозы налёта действовал несколько часов.

На счетах рязанского мэра Артёмова могут быть незадекларированные миллионы

Официального подтверждения этой информации нет, проверка только началась.

Приложение «Госуслуги Дом» обновило функционал

Мобильного приложения «Госуслуги Дом», которое делает управление многоквартирными домами более удобным и эффективным.

Глава Рязани Татьяна Панфилова назвала отстранение Артёмова «единственно верным решением»

Артёмова отстранили от поста мэра Рязани, а также он сложил полномочия секретаря местного отделения ЕР.