Мошенники используют новую схему с «ошибочными» переводами, чем она опасна

Мошенники в России начали использовать новую схему выманивания денег. Они переводят на счёт гражданина небольшую сумму, а затем звонят и просят вернуть «ошибочный» платёж. После этого злоумышленники начинают шантажировать получателя, утверждая, что тот перевёл деньги преступникам и теперь может понести уголовную ответственность. Страдают от действий преступников и жители Рязани.

Об этом предупредил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Парламентской газете».

По словам депутата, если на счёт поступили деньги от неизвестного отправителя, нужно сразу позвонить в банк и рассказать о ситуации. Только специалисты банка могут правильно зафиксировать инцидент и дать рекомендации, как поступить.

Читайте также: Киберполиция назвала самую популярную в последнее время уловку мошенников

«Если действительно поступили деньги от незнакомого человека и он требует их вернуть, делать это нужно только через банк. Свяжитесь по горячей линии и подробно объясните ситуацию. Пусть специалисты сами решают, как правильно оформить возврат. Это защитит вас от действий преступников», — отметил Аксаков.

Глава комитета пояснил, что такие переводы нередко используются для обналичивания незаконных средств. После звонка злоумышленники пытаются втянуть жертву в диалог и заставить совершить повторный перевод.

Читайте также: Россиян предупредили о «звонках из военкомата», из-за которых люди теряют деньги

По данным МВД, подобные уловки — часть более широкой схемы телефонного мошенничества. Преступники используют разные предлоги: просьбу помочь родственнику, участие в «конкурсе» или сообщение о якобы несанкционированном списании денег. Главная цель — убедить человека связаться по указанному номеру или сообщить персональные данные.

«Часто бывает, что ничего не произошло — списания не было. А звонят только для того, чтобы получить доступ к личному кабинету и похитить средства», — предупредил депутат.

Эксперты советуют не отвечать на звонки с неизвестных номеров, не переходить по ссылкам из СМС и не выполнять инструкции от незнакомцев. В случае сомнений лучше позвонить в банк по официальному номеру или обратиться в ближайшее отделение.